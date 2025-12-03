League Cup: Η ώρα και το κανάλι του ντέρμπι «αιωνίων» ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό

Η κλήρωση του φετινού League Cup «Νίκος Σαμαράς» μας επιφύλασσε να δούμε από τον ημιτελικό γύρο «το ντέρμπι των αιωνίων», με διακύβευμα τη μία από τις δύο θέσεις του τελικού του πρωταθλήματος που καθιερώθηκε το 2012 και είναι αφιερωμένο στη μνήμη του αδικοχαμένου θρύλου του ελληνικού βόλεϊ.



Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός αναμετρούνται την Τετάρτη 3/12 στις 17:00 στο Κλειστό Γυμναστήριο του Παλαιού Φαλήρου «Σοφία Μπεφόν», την δεύτερη αναμέτρησή τους στην φετινή αγωνιστική σεζόν μετά από αυτή της 2ης αγωνιστικής πριν από ένα μήνα, στις 2/11, όταν ο Παναθηναϊκός είχε επικρατήσει άνετα με 3-0.



Οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί και το 2024 στην φάση των «4», με νικητή τον Ολυμπιακό (1-3 στο Μετς), ο οποίος προχώρησε στη συνέχεια και στην κατάκτηση του τουρνουά, διακόπτοντας στο τριετές σερί νικών του Παναθηναϊκού (2021-2024). Συνολικά ο Ολυμπιακός είναι ο πολυνίκης του θεσμού με 7 τίτλους (2012-13, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 και 2024-25), ενώ ακολουθεί ο Παναθηναϊκός με 4 (2019-20, 2021-22, 2022-23, 2023-24).



Ο προπονητής του Παναθηναϊκού Δημήτρης Ανδρεόπουλος δήλωσε: «Μπροστά μας έχουμε μία σπουδαία ομάδα με μεγάλους παίκτες και με μερικές αλλαγές το τελευταίο διάστημα. Κάθε αλλαγή δίνει ώθηση. Είναι ένας ξεχωριστός αγώνας. Δεν υπάρχουν λόγια για το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός. Ένας μοναδικός αγώνας. Δεν έχει καμία σημασία οποιοδήποτε προηγούμενο αποτέλεσμα. Πάρα πολλές φορές δεν παίζει ρόλο ούτε η κατάσταση των ομάδων. Είναι ένας διαφορετικός αγώνας που μας αρέσει να παίζουμε. Κανείς δεν ξέρει το αποτέλεσμα. Θα προετοιμαστούμε κατάλληλα και θα δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Ό,τι κάνουμε πάντα».



Η δημόσια τηλεόραση θα μεταδώσει ζωντανά την αναμέτρηση μέσω της συχνότητας της ΕΡ2 ΣΠΟΡ με ώρα έναρξης στις 17:00. Θυμίζουμε ότι ο νικητής της αναμέτρηση θα κληθεί να αντιμετωπίσει στον τελικό του Σαββάτου 5/12 έναν εκ των ΑΟ Φλοίσβος και ΠΑΟΚ που θα δώσουν μεγάλη μάχη στον Β' ημιτελικό στις 20:30 στο «Ανδρέας Βαρίκας» στην Νέα Σμύρνη.