Στιγμές αγωνίας βιώνουν οι κάτοικοι στην περιοχή Σαριγιέρ, στην ευρωπαϊκή πλευρά της Κωνσταντινούπολης, καθώς μία λέαινα κυκλοφορεί ελεύθερη.

Βίντεο μάλιστα δείχνουν το άγριο ζώο να περιπλανιέται στους δρόμους, ενώ οι Αρχές έχουν οργανώσει μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη δέσμευσή του.

📌 Sarıyer Uskumruköy Mahallesi'nde dişi aslan görüldüğü ihbarı üzerine bölgede ekipler çalışma yaptı.



▪️ Bölgedeki güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu, dişi aslan olduğu değerlendirilen hayvana ait görüntüler tespit edildi. pic.twitter.com/cytrHb1kPy — Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) November 22, 2026

Οι αρμόδιοι φορείς δήλωσαν ότι είναι γνωστή η περιοχή στην οποία κινείται η λέαινα, καλώντας τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

İstanbul, Sarıyer'de dişi bir aslanın görüldüğü ihbarı üzerine:



Jandarma bölgede önlem aldı ve termal kamerayla bölgedeki aslanı tespit edildi.



Aslanın yakalama çalışması devam ediyor: pic.twitter.com/HVHnrQo5Vo — ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) November 22, 2026

Στο «κυνήγι» της λέαινας

Σε ανακοίνωσή του το Γραφείο του Κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης αναφέρει: «Την Κυριακή, 22 Νοεμβρίου 2026, περίπου στις 18:00, καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή Σαριγιέρ η παρουσία μιας λέαινας.

Μετά το περιστατικό, ξεκίνησαν επιχειρήσεις στην περιοχή και οι κάτοικοι έλαβαν τις απαραίτητες προειδοποιήσεις από τις τοπικές αρχές.

Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για τη ακινητοποίηση της λέαινας, υπό τον συντονισμό της Διεύθυνσης Εθνικών Πάρκων και με τη συμμετοχή της Χωροφυλακής, της Αστυνομίας και των μονάδων της δημοτικής αστυνομίας του Δήμου Σαριγιέρ. Η περιοχή όπου βρίσκεται έχει εντοπιστεί και λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα αιχμαλωτιστεί το ζώο».

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πώς βρέθηκε να κυκλοφορεί ελεύθερο το ζώο.

Στην Τουρκία δεν επιτρέπεται η κατοχή άγριων ζώων, επιθετικών και σαρκοφάγων όπως τα λιοντάρια, ως χόμπι ή κατοικίδια. Η φιλοξενία τέτοιων ζώων επιτρέπεται μόνο σε εγκαταστάσεις που έχουν αδειοδοτηθεί βάσει της σχετικής νομοθεσίας, όπως ζωολογικοί κήποι και πάρκα άγριας ζωής και υπόκειται στις ρυθμίσεις που ισχύουν για αυτά.