Με χιούμορ, αυτοσαρκασμό αλλά και αιχμηρές παρατηρήσεις για την πολιτική και τον χώρο του πολιτισμού, ο Λευτέρης Ελευθερίου βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα, στο Action 24, τα μεσάνυχτα της Τρίτης 24 Νοεμβρίου.

Ο ηθοποιός χαρακτήρισε πολιτικά τον εαυτό του «κωλοτούμπα», εξηγώντας με χιουμοριστική διάθεση τη στάση του απέναντι στις εκάστοτε κυβερνήσεις.

«Είναι ο Μητσοτάκης με την κυβέρνηση θα πάω με τη δεξιά να βγάλω κάνα μεροκάματο, είναι η αριστερά θα θυμηθώ το αριστερό μου παρελθόν. Βαθιά-βαθιά αυτό με έχει κάνει ακομμάτιστο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η «αριστερίλα» στον χώρο της τέχνης

Αναφερόμενος στη σχέση του πολιτισμού με την πολιτική, ο Λευτέρης Ελευθερίου σχολίασε: «Εμάς στον χώρο μας της τέχνης υπάρχει ένα κομμάτι της αριστεράς και αριστερίλας που είναι σημαίνον γιατί ο πολιτισμός είναι ένα κομμάτι που ξυπνάει τον άνθρωπο, τον βοηθούσε από τις χαμηλότερες τάξεις να φτάσει σε μια συνείδηση».

Στη συνέχεια, στάθηκε στη δυσκολία των ανθρώπων να συνυπάρξουν και να συζητήσουν με όσους έχουν διαφορετικές πολιτικές πεποιθήσεις.

«Με ενδιαφέρει να ακούσω τον λόγο και γιατί καταλήγει να φτάσει σε αυτές τις σκέψεις. Το κομμάτι του εμφυλίου άφησε ένα πολύ βαθύ τραύμα στον Έλληνα που δεν τον έχει αφήσει να κάτσει στο τραπέζι με αυτόν που έχει διαφορετικά πιστεύω. Έχουμε το κακό όταν κάθεσαι με κάποιον αριστερό να λένε “είσαι αριστερός” και αν κάθεσαι με κάποιον ακροδεξιό να λένε “έγινες ακροδεξιός;”».

«Είμαι φουλ ισαποστάκιας»

Επικαλούμενος το παράδειγμα του Σωκράτη, ο ηθοποιός έδωσε τη δική του ερμηνεία για την ευθύνη του πολίτη, ανεξάρτητα από το ποιος βρίσκεται στην εξουσία.

«Εγώ πάνω από όλα είμαι Αθηναίος δεν πάει να είναι ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας. Ό,τι και να είσαι, με όποιον και να είσαι, κάνε 4 χρόνια το καθήκον σου, και βγες και βρίσε όσο θες. Να είσαι πολίτης σωστός και μετά βρίσε το σύστημα όσο θες. Η λογική του μου φταίνε όλοι… εγώ έτσι το βλέπω», είπε.

Η συζήτηση πέρασε και σε πιο προσωπικά ζητήματα, με τον Λευτέρη Ελευθερίου να μιλά για τις δυσκολίες της γονεϊκότητας στη σημερινή εποχή, τη διαχείριση των σχέσεων και του χωρισμού, αλλά και την αξία της ψυχοθεραπείας.

Αναφέρθηκε επίσης στην αγάπη του για την κωμωδία, στη συνεργασία του με τον Αντώνη Κρόμπα και στη συμμετοχή του στην παράσταση «Μπαμπάδες με ρούμι».