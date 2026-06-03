Λευτέρης Ελευθερίου: «Παλεύω να έχω μια αληθινή σχέση με τα παιδιά μου»

Ο Λευτέρης Ελευθερίου μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» για τη βωμολοχία στις παραστάσεις, αλλά και τη σχέση που παλεύει να έχει με τα παιδιά του. «Έχω ένα κορίτσι και ένα αγόρι. Είναι 12,5 το κορίτσι και 14 το αγόρι.Τώρα μπορώ να κάνω τις παραστάσεις που μπορεί να έχουν λίγο βωμολοχία και λίγο αισχρολογία γιατί το απέφευγα να πω την αλήθεια.

Το να λέω στα παιδιά στο σπίτι δεν γελάμε με μια κακή λέξη και μετά να τα φέρνω στην παράσταση και για να βγάλουμε χιούμορ να ήταν η παράσταση γεμάτη με κακές λέξεις θα ήταν ανισόρροπο. Τώρα που είναι στην εφηβεία, τα ακούνε όλα και τα ξέρουν όλα, τώρα δεν με πειράζει».

«Τους λέω ότι το σπίτι είναι ανοιχτό»

«Παλεύω να έχω μια αληθινή σχέση με τα παιδιά μου. Ακόμα και στις σχέσεις που μπορεί να θέλουν να έχουν, τους λέω ότι το σπίτι είναι ανοιχτό, να έρθετε να γνωριστούμε, να μην αισθάνονται τα παιδιά ότι δεν είναι οικείος ο χώρος του σπιτιού για να ζήσουν τα πράγματα που θέλουν».