Λευτέρης Πανταζής: Η φωτογραφία του με τη Ζώζα Μεταξά και την κόρη τους, 34 χρόνια πριν

Ο Λευτέρης Πανταζής έχει εκφράσει πολλές φορές ανοιχτά τη γνώμη του για τη Ζώζα Μεταξά, τη μητέρα του παιδιού της και έχει πει πως πάντα τη θεωρεί κομμάτι της οικογένειάς του και όχι άδικα. Μαζί απέκτησαν την Κόνι και αυτός είναι ένας δεσμός που δεν θα κοπεί ποτέ, παρά το διαζύγιο που πήραν πριν από πολλά χρόνια.

Ο τραγουδιστής ανέβασε μια φωτογραφία με την κόρη του -που μοιάζει να είναι ενός έτους- και τη Ζώζα, τότε που οι τρεις τους ήταν πολύ ευτυχισμένοι και στη λεζάντα έγραψε: «Οικογένεια».

φωτογραφία NDP

φωτογραφία NDP

Στο παρελθόν ο φωτογραφικός φακός έχει απαθανατίσει τους τρεις τους σε χαρούμενες στιγμές, ενώ οι φίλοι τους έχουν να λένε για τις καλές σχέσεις που έχουν διατηρήσει πρωτίστως για την Κόνι, αλλά και επειδή είναι δύο άνθρωποι που αγαπήθηκαν πολύ και κανένα διαζύγιο δεν το άλλαξε αυτό…