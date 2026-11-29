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Μια τούρτα με εντυπωσιακά βεγγαλικά, αγαπημένα πρόσωπα και μια έκπληξη που περίμενε τον Λευτέρη Πετρούνια. Η Βασιλική Μιλλούση φρόντισε να ξεκινήσουν νωρίτερα οι εορτασμοί για τα γενέθλια του συζύγου της, οργανώνοντας μια ξεχωριστή βραδιά.

Ο «άρχοντας των κρίκων», ο οποίος γεννήθηκε στις 30 Νοεμβρίου του 1990, ετοιμάζεται να υποδεχτεί τα 36 του χρόνια, έχοντας ήδη δεχτεί τις πρώτες ευχές.

Η Βασιλική Μιλλούση μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από το πάρτι έκπληξη μέσα από τα stories της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Στα βίντεο που δημοσίευσε κυριαρχούν η εορταστική διάθεση και η εντυπωσιακή τούρτα με τα αναμμένα βεγγαλικά, ενώ τη διακόσμηση συμπληρώνει η επιγραφή «Surprise! Happy Birthday».

Μακριά από τους αγωνιστικούς χώρους και τις απαιτητικές προπονήσεις, οι δύο πρωταθλητές απόλαυσαν μια όμορφη βραδιά παρέα με αγαπημένους τους ανθρώπους.