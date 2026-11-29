Λευτέρης Πετρούνιας: Το πάρτι έκπληξη της Βασιλικής Μιλλούση για τα 36α γενέθλια του
Η αγαπημένη του Ολυμπιονίκη φρόντισε να τον αιφνιδιάσει ευχάριστα, λίγο πριν από την επίσημη ημέρα των γενεθλίων του
Μια τούρτα με εντυπωσιακά βεγγαλικά, αγαπημένα πρόσωπα και μια έκπληξη που περίμενε τον Λευτέρη Πετρούνια. Η Βασιλική Μιλλούση φρόντισε να ξεκινήσουν νωρίτερα οι εορτασμοί για τα γενέθλια του συζύγου της, οργανώνοντας μια ξεχωριστή βραδιά.
Ο «άρχοντας των κρίκων», ο οποίος γεννήθηκε στις 30 Νοεμβρίου του 1990, ετοιμάζεται να υποδεχτεί τα 36 του χρόνια, έχοντας ήδη δεχτεί τις πρώτες ευχές.
Η Βασιλική Μιλλούση μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από το πάρτι έκπληξη μέσα από τα stories της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
Στα βίντεο που δημοσίευσε κυριαρχούν η εορταστική διάθεση και η εντυπωσιακή τούρτα με τα αναμμένα βεγγαλικά, ενώ τη διακόσμηση συμπληρώνει η επιγραφή «Surprise! Happy Birthday».
Μακριά από τους αγωνιστικούς χώρους και τις απαιτητικές προπονήσεις, οι δύο πρωταθλητές απόλαυσαν μια όμορφη βραδιά παρέα με αγαπημένους τους ανθρώπους.