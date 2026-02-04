Λειψυδρία στην Κρήτη: Εξαντλείται το υδάτινο απόθεμα, δοκιμάζονται οι αντοχές του νησιού!
SOS και προτάσεις από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο.
Σοβαρή και ορατή απειλή για την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Κρήτης, όπως και για την οικονομία του νησιού συνιστά η παρατεταμένη ανομβρία! Το κακό δεν τρίτωσε... απλά, παραέγινε, αφού μετά από ένα «γεμάτο» υδάτινο απόθεμα 2022, από εκεί κι ύστερα, το νερό έγινε είδος προς εξαφάνιση: ελάχιστες βροχοπτώσεις και χιόνια, χειμώνες μόνο στα… λόγια και στα ημερολόγια, και το υπερ-πολύτιμο αγαθό μοιραία τείνει να θεωρηθεί πολυτέλεια!
