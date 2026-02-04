Λειψυδρία στην Κρήτη: Εξαντλείται το υδάτινο απόθεμα, δοκιμάζονται οι αντοχές του νησιού!

Σοβαρή και ορατή απειλή για την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Κρήτης, όπως και για την οικονομία του νησιού συνιστά η παρατεταμένη ανομβρία! Το κακό δεν τρίτωσε... απλά, παραέγινε, αφού μετά από ένα «γεμάτο» υδάτινο απόθεμα 2022, από εκεί κι ύστερα, το νερό έγινε είδος προς εξαφάνιση: ελάχιστες βροχοπτώσεις και χιόνια, χειμώνες μόνο στα… λόγια και στα ημερολόγια, και το υπερ-πολύτιμο αγαθό μοιραία τείνει να θεωρηθεί πολυτέλεια!

