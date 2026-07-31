Λειτουργία «Dry» στο κλιματιστικό: Πότε μπορεί να μειώσει την κατανάλωση ρεύματος

Καθώς οι θερμοκρασίες του καλοκαιριού ανεβαίνουν και τα κλιματιστικά λειτουργούν περισσότερες ώρες, πολλοί αναζητούν τρόπους να περιορίσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς να θυσιάσουν την αίσθηση δροσιάς μέσα στο σπίτι.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η λειτουργία «Dry», δηλαδή η αφύγρανση, μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να βοηθήσει στην εξοικονόμηση ρεύματος. Η συγκεκριμένη λειτουργία αφαιρεί την υπερβολική υγρασία από τον αέρα, με αποτέλεσμα ο χώρος να γίνεται πιο άνετος και να δίνει την αίσθηση ότι είναι πιο δροσερός, χωρίς το κλιματιστικό να χρειάζεται να λειτουργεί συνεχώς στη μέγιστη ένταση.

Δες πότε συμφέρει να χρησιμοποιείς τη λειτουργία «Dry» και πώς μπορεί να σε βοηθήσει να μειώσεις το κόστος χρήσης του κλιματιστικού σου.