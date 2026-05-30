Λειτουργία ηχητικής εγγραφής για πιο ασφαλείς διαδρομές από την Uber

H Uber ξεκιίνησε, τη σταδιακή διάθεση της λειτουργίας Ηχητικής Εγγραφής για τους επιβάτες στην Ελλάδα, προσθέτοντας ένα ακόμα εργαλείο ασφαλείας εντός εφαρμογής.

Η νέα λειτουργία επιτρέπει στους επιβάτες να καταγράφουν ήχο κατά τη διάρκεια μιας διαδρομής και να επιλέγουν αν θα τον μοιραστούν με την Uber σε περίπτωση αναφοράς συμβάντος ασφαλείας.

Η Ηχητική Εγγραφή έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την προστασία της ιδιωτικότητας:

Απαιτείται ρητή συγκατάθεση (opt-in) από τον επιβάτη πριν από τη χρήση της λειτουργίας.

Η εγγραφή ενεργοποιείται αποκλειστικά με χειροκίνητο πάτημα κουμπιού κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Οι ηχητικές εγγραφές κρυπτογραφούνται και αποθηκεύονται με ασφάλεια στη συσκευή του επιβάτη.

Οι επιβάτες δεν έχουν πρόσβαση στις εγγραφές, ούτε μπορούν να τις επεξεργαστούν ή να τις κοινοποιήσουν εξωτερικά.

Η Uber αποκτά πρόσβαση στις εγγραφές μόνον εφόσον αυτές υποβληθούν στο πλαίσιο αναφοράς ασφαλείας.

Εγγραφές που δεν υποβάλλονται ως μέρος αναφοράς ασφαλείας διαγράφονται αυτόματα μετά από δεκατέσσερις ημέρες.

Οι επιβάτες μπορούν να ενεργοποιήσουν την Ηχητική Εγγραφή είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια μιας διαδρομής, απευθείας από το app της Uber. Ωστόσο, ακόμα και μετά την ενεργοποίηση, η εγγραφή ξεκινά μόνο με χειροκίνητο πάτημα του αντίστοιχου κουμπιού. Αν η λειτουργία έχει ενεργοποιηθεί πριν από την έναρξη της διαδρομής, ο οδηγός ενημερώνεται ότι η διαδρομή ενδέχεται να καταγράφεται και έχει τη δυνατότητα να την ακυρώσει χωρίς καμία κύρωση.

Με τη νέα λειτουργία, οι επιβάτες αποκτούν μεγαλύτερη σιγουριά σε κάθε διαδρομή και έναν επιπλέον τρόπο πρόσβασης σε υποστήριξη, απευθείας μέσα από το app της Uber.

Η Σαρίτα Βαρούχ, Γενική Διευθύντρια της Uber Ελλάδας, δήλωσε: «Η προστασία των επιβατών αποτελεί προτεραιότητα για την Uber και αναζητούμε διαρκώς νέους τρόπους αξιοποίησης της τεχνολογίας, ώστε κάθε διαδρομή να προσφέρει μεγαλύτερη σιγουριά και ασφάλεια. Είτε κάποιος επιστρέφει σπίτι μετά από ένα δείπνο με φίλους, είτε φεύγει αργά τη νύχτα από τη δουλειά, είτε μετακινείται μόνος του, η Ηχητική Εγγραφή προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας απευθείας μέσα από το app. Και το σημαντικότερο: η λειτουργία έχει σχεδιαστεί με ισχυρές δικλείδες προστασίας της ιδιωτικότητας, δίνοντας στους επιβάτες περισσότερο έλεγχο, ενώ παράλληλα μπορεί να συμβάλλει στη διερεύνηση ενός περιστατικού, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο».

Η Ηχητική Εγγραφή είναι η τελευταία προσθήκη στο οπλοστάσιο λειτουργιών ασφαλείας της Uber, που ήδη περιλαμβάνει το RideCheck, την επαλήθευση PIN, τη λειτουργία Share My Trip και το Κουμπί Εκτάκτου Ανάγκης εντός εφαρμογής.

