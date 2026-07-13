Λέκκας για την κατολίσθηση στον Μύρτο Κεφαλονιάς: «Είμαστε στα επίπεδα του αποδεκτού κινδύνου»

«Είμαστε στα όρια του αποδεκτού κινδύνου», ανέφερε σήμερα, Δευτέρα 13 Ιουλίου, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας για την προ ημερών κατολίσθηση στην παραλία Μύρτος της Κεφαλονιάς.



Μιλώντας στο OPEN, διευκρίνισε ότι «όπως δείχνουν τα πράγματα δεν θα έχουμε κι άλλες κατολισθήσεις, τουλάχιστον μεγάλες» χωρίς να αποκλείσει μία «ελάχιστη πιθανότητα«, όπως είπε, να εκδηλωθεί μία κατολίσθηση. Σημείωσε, ωστόσο, ότι «δεν μπορούμε να προχωρούμε έτσι», κάνοντας έναν παραλληλισμό με κάποιον που ξεκινάει ένα ταξίδι από Αθήνα - Θεσσαλονίκη και κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ένα ατύχημα.

Ο κ. Λέκκας αναφέρθηκε, στη συνέχεια, στα έκτακτα μέτρα που αποφασίστηκαν μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου της Πολιτικής Προστασίας λόγω των κατολισθήσεων:

Μέριμνα από πλευράς Δήμων που ανήκουν οι παραλίες για να μην πλησιάζουν οι τουρίστες.

Σε περιπτώσεις κατολισθήσεων να απομακρύνονται οι τουρίστες. Όπως ανέφερε ο κ. Λέκκας, δίνουν δείγματα οι κατολισθήσεις.

Μετά από σεισμικές δονήσεις ή βροχοπτώσεις οι παραλίες να μείνουν κλειστές.

Επισήμανε ότι τα μέτρα ελήφθησαν μετά από εισήγηση 15 επιστημόνων και στη συνέχεια διαβιβάστηκαν από τον αρμόδιο υπουργό στους Δήμους και την Περιφέρεια έτσι ώστε να γίνουν οι απαιτούμενες κινήσεις για να μειωθεί αισθητά ο κίνδυνος που υπάρχει.

