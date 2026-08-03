Λέκκας για τις φωτιές: «Αυτή είναι η νέα κανονικότητα - Ήδη βιώνουμε την κλιματική κρίση»

Η κλιματική κρίση αλλάζει τα δεδομένα και δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα, με τα ακραία καιρικά φαινόμενα να γίνονται ολοένα συχνότερα και να εναλλάσσονται με ταχύτητα. Αυτό ανέφερε ο καθηγητής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας του ΕΚΠΑ και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, σχολιάζοντας τις μεγάλες πυρκαγιές που πλήττουν τη χώρα.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Λέκκας χαρακτήρισε τη σημερινή κατάσταση «νέα κανονικότητα», επισημαίνοντας πως η κλιματική κρίση που αναμενόταν να γίνει πιο έντονη τις επόμενες δύο ή τρεις δεκαετίες, έχει ήδη αρχίσει να γίνεται αισθητή τα τελευταία 6-8 χρόνια.

«Ακραία φαινόμενα, ξηρασία και μετά πλημμύρες»

Όπως εξήγησε, η νέα αυτή πραγματικότητα περιλαμβάνει μεγάλες περιόδους ξηρασίας, πολύ υψηλές θερμοκρασίες, χαμηλά ποσοστά υγρασίας και θυελλώδεις ανέμους, συνθήκες που αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών.

«Θα έχουμε ακραία φαινόμενα, μεγάλες περιόδους ξηρασίας, υψηλότατες θερμοκρασίες, χαμηλά ποσοστά υγρασίας, θυελλώδεις ανέμους, και στη συνέχεια θα έχουμε και πλημμυρικά φαινόμενα, τα οποία έπονται, συνήθως», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ υπογράμμισε ακόμη ότι τα ακραία φαινόμενα θα εμφανίζονται πλέον συχνότερα, ενώ θα εναλλάσσονται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον για την πολιτική προστασία.

«Όλα αυτά δημιουργούν αυξημένη πιθανότητα δασικών πυρκαγιών και μάλιστα και μεγάλου αριθμού δασικών πυρκαγιών», σημείωσε.

Η φωτιά από τη Βοιωτία στη Δυτική Αττική και τα εναέρια μέσα

Αναφερόμενος στη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βοιωτία και επεκτάθηκε μέχρι τη Δυτική Αττική, ο κ. Λέκκας στάθηκε στις ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή.

Όπως ανέφερε, παρά το γεγονός ότι φέτος υπήρχαν περισσότερα εναέρια μέσα από κάθε άλλη χρονιά, οι θυελλώδεις άνεμοι σε πολλές περιπτώσεις δεν επέτρεψαν την αξιοποίησή τους για την αντιμετώπιση της φωτιάς.

Ερωτηθείς για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί μια πυρκαγιά που εξελίσσεται κάτω από τέτοιες συνθήκες, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ υποστήριξε ότι απαιτείται διαφορετική προσέγγιση.

«Αυτή τη στιγμή προβληματιζόμαστε. Χρειάζονται νέες μεθοδολογίες διαχείρισης. Το πράγμα δεν είναι απλό», τόνισε.