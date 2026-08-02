Λέκκας: Συγκρίσιμες με Γαλλία και Ισπανία οι φωτιές σε Αττικοβοιωτία Βοιωτία και Φωκίδα

Χαρακτηριστικά ακραίου φαινομένου παρουσιάζουν οι πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη σε Βοιωτία και Φωκίδα, σύμφωνα με τον καθηγητή Ευθύμιο Λέκκα, ο οποίος τις συνέκρινε με τις μεγάλες φωτιές που έχουν πλήξει τη Γαλλία και την Ισπανία.



Όπως επισήμανε, τέτοιου είδους φαινόμενα συνδέονται άμεσα με την κλιματική κρίση, η οποία συνοδεύεται από ακραίες θερμοκρασίες και παρατεταμένες περιόδους έντονης ξηρασίας.

Ο κ. Λέκκας εξήγησε ότι οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες και η ξηρασία, σε συνδυασμό με τους θυελλώδεις ανέμους, δημιουργούν ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο και «εκρηκτικό κοκτέιλ», ευνοώντας τόσο την εκδήλωση όσο και την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών.



Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη αυξημένης προσοχής από τους πολίτες, σημειώνοντας ότι πρέπει να αποφεύγεται κάθε δραστηριότητα που ενδέχεται να προκαλέσει την έναρξη φωτιάς.



«Θα πρέπει να αποφεύγουμε οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να οδηγήσει έναρξη πυρκαγιάς», ανέφερε χαρακτηριστικά.