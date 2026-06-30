Λεμεσός: Αστυνομικός πυροβόλησε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε - Σε κρίσιμη κατάσταση η γυναίκα

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί στη Λεμεσό της Κύπρου, όταν αστυνομικός φέρεται να πυροβόλησε τη σύζυγό του και στη συνέχεια να αυτοπυροβολήθηκε.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας, ο οποίος ήταν αστυνομικός, φέρεται να χρησιμοποίησε το υπηρεσιακό του όπλο και να πυροβόλησε τη σύζυγό του, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Αρχικά υπήρχαν αναφορές ότι η γυναίκα είχε καταλήξει, ωστόσο νεότερα στοιχεία αναφέρουν ότι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε ζωτικές ενδείξεις και προχώρησαν στη διασωλήνωσή της. Η κατάστασή της χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 06:50 το πρωί, στην οδό Ιλισίων στο Ζακάκι, έξω από σχολείο, μέσα σε όχημα που βρισκόταν ακινητοποιημένο στη μέση του δρόμου.

philenews.gr

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, ο αστυνομικός φέρεται να είχε προηγουμένως έντονη αντιπαράθεση με τη σύζυγό του, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Όπως αναφέρεται, τη στιγμή του περιστατικού περαστικός πολίτης προσπάθησε να πλησιάσει για να βοηθήσει, με τον φερόμενο δράστη να τον απειλεί.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας και ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού, οι οποίοι διεξάγουν έρευνες για τις συνθήκες του περιστατικού και συλλέγουν στοιχεία.

philenews.gr

Σε ανακοίνωσή της, η Αστυνομία Κύπρου αναφέρει ότι διερευνά τον εντοπισμό νεκρού αστυνομικού και τον σοβαρό τραυματισμό γυναίκας από πυροβολισμούς, η οποία νοσηλεύεται διασωληνωμένη, ενώ η σκηνή έχει αποκλειστεί και βρίσκεται υπό εξέταση.

Ο Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού αναμένεται να προχωρήσει σε επίσημες δηλώσεις μέσα στην ημέρα.