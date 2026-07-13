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Λεμεσός: Υπό κράτηση 44χρονος μετά από καταγγελία της 58χρονης πεθεράς του για βιασμό

Ο 44χρονος φέρεται να προχώρησε σε σεξουαλικές πράξεις χωρίς τη συναίνεση της 58χρονης, ενώ η ίδια υποστήριξε ότι παρόμοια περιστατικά είχαν συμβεί και στο παρελθόν.

Φωτογραφία αρχείου (Credits: Flash.gr)
Φωτογραφία αρχείου (Credits: Flash.gr)
Χρήστος Τέλιος avatar
Χρήστος Τέλιος

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Μια σοβαρή υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης διερευνά το Τμήμα Ανίχνευσης Εγκλημάτων Λεμεσού καθώς - σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά - υπήρξε μια καταγγελία 58χρονης γυναίκας για βιασμό από τον 44χρονο γαμπρό της. Ο άνδρας είναι στα χέρια των κυπριακών αρχών αφού τέθηκε υπό πενθήμερη κράτηση με διάταγμα του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού.

Ειδικότερα, η υπόθεση αφορά διερευνώμενα αδικήματα βιασμού, σεξουαλικής κακοποίησης, σεξουαλικής παρενόχλησης και ψυχολογικής βίας. Όπως αναφέρει το Sigmalive, ο 44χρονος φέρεται να προχώρησε σε σεξουαλικές πράξεις χωρίς τη συναίνεση της 58χρονης, ενώ η ίδια υποστήριξε ότι παρόμοια περιστατικά είχαν συμβεί και στο παρελθόν.

Ο συλληφθείς αρνείται τις κατηγορίες. Η 58χρονη εξετάστηκε από ιατροδικαστή, ενώ όλα τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί, στάλθηκαν για επιστημονικές εξετάσεις. Οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται.

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Κόσμος Βιασμός Σεξουαλική κακοποίηση Σεξουαλική Παρενόχληση Κύπρος

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