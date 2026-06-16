Λένα Δροσάκη: «Απορώ τι συμβαίνει στο μυαλό των ανθρώπων που σκέφτονται άσχημα για τα ομόφυλα ζευγάρια»

Η Λένα Δροσάκη αποκάλυψε πως είναι απελπισμένη γιατί οι άνθρωποι έχουμε ξεχάσει να δείχνουμε πως η αγάπη μας είναι απαραίτητη. «Είμαι σε μία φάση νέα απελπισίας, διότι έχουμε ξεχάσει να αγαπάμε. Η αγάπη δεν είναι δεδομένη, υπάρχει ακόμα ανάγκη να αποδεικνύουμε ότι η αγάπη μας είναι απαραίτητη», είπε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star».

«Έχουμε ανάγκη το Pride»

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στο γεγονός πως χρειάζεται να γίνονται εκδηλώσεις όπως το Pride διότι υπάρχουν συνάνθρωποί μας που αδιαφορούν για τα συναισθήματα των γύρω τους. «Προσεύχομαι κάθε βράδυ να συνεχιστούν οι «Σέρρες» με μια νέα σεζόν. Είδαμε εμπράκτως πόσο βοήθησαν ανθρώπους που ντρεπόντουσαν για την ύπαρξή τους. Δυστυχώς βρίσκουμε δικαιολογίες για να πούμε ότι δεν έχουμε ανάγκη για το Pride, αλλά από τη στιγμή που γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις, σημαίνει ότι υπάρχει αναγκαιότητα.

Θυμάμαι και στη σειρά «Ο πρώτος από εμάς» υπήρχε μεγάλη αντίδραση για το γκέι άτομο που υπήρχε μέσα. Απορώ πραγματικά τι συμβαίνει στο μυαλό και στην καρδιά των ανθρώπων που σκέφτονται με αυτό τον τρόπο».