Λένα Δροσάκη για το διαζύγιό της: Στην αρχή ήταν δύσκολα τα πράγματα γιατί υπήρχε θυμός

Καλεσμένη στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου «The 2Night Show» ήταν η Λένα Δροσάκη και μίλησε για το διαζύγιο από τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη, αλλά και την ψυχοθεραπεία.

«Όταν ξεκινάμε την ψυχοθεραπεία γινόμαστε λίγο εγωιστές με τον καιρό όμως αντιλαμβάνεσαι πολλά περισσότερα και για εσένα αλλά και για τον άλλον. Θεωρώ ότι η πρόθεση είναι το κύριο» είπε η ηθοποιός.

Και αναφερόμενη στο διαζύγιο εξομολογήθηκε: «Ένα διαζύγιο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Άκουσα μία λέξη που αντιπροσωπεύει όλη αυτή τη διαδικασία. Δεν είναι αναίμακτο. Όντως, δεν είναι τίποτα αναίμακτο σε αυτή τη διαδικασία, ακόμα και να έχουμε συμφωνήσει να το τελειώσουμε, ακόμα και εκεί είναι δύσκολο. Η πρόθεση όμως είναι, επειδή είμαστε οικογένεια, θα είμαστε για πάντα οικογένεια. Καλώς ή κακώς, θέλουμε, δεν θέλουμε θα πορευτούμε με αυτό.

Από εκεί και πέρα η διαδικασία είναι δύσκολη, ειδικά στην αρχή γιατί υπάρχει θυμός, υπάρχει κάποιος που είναι πληγωμένος, κάποιος περισσότερο, κάποιος λιγότερο, εκεί έρχεται μια προσωπική διαδικασία που οφείλουμε ως γονείς να συγχωρέσουμε εμάς, μετά τον άλλον και μετά να πορευτούμε μαζί. Αυτό θέλει χρόνο να συμβεί. Οπότε στην αρχή ήταν δύσκολα τα πράγματα».