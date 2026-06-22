Λένα Παπαληγούρα: «Καλούσε ο κόσμος στο θέατρο για να με συλλυπηθεί για τον θάνατο του πατέρα μου»

Η Λένα Παπαληγούρα μίλησε για την απώλεια του πατέρα της, Αναστάση Παπαληγούρα, τον Φεβρουάριο του 2026, πόσο το θέατρο την κράτησε όρθια, αλλά και τη συγκινητικά στάση του απλού κόσμου. «Πέρασα μια χάλια χρονιά. Φέτος πραγματικά χάρηκα που είχα δύο παραστάσεις, με βοήθησε πολύ γιατί ήταν μια χρονιά που όντως ήταν πολύ δύσκολη για μένα. Είμαστε τυχεροί γιατί η δουλειά μας είναι και λίγο εκτόνωση και με έναν τρόπο ψυχοθεραπεία, είναι παρηγοριά, είναι πολλά πράγματα.

Δεν πήρα καθόλου άδεια. Την ημέρα της κηδείας του πατέρα μου, πήγα στην παράσταση να παίξω! Δεν ξέρω αν είχα την επιλογή να μην πάω, δεν μπήκα καν στη διαδικασία, θα μπορούσα να την έχω, φαντάζομαι… Ήταν ένας θίασος που με στήριξε πάρα πολύ. Η ομάδα και η παραγωγή, ήταν πολύ μαζί μου όλοι. Και επίσης, ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε, δεν ήταν ξαφνικό, οπότε υπήρξαν οι μέρες που ήταν και δυσκολότερες», είπε στην εκπομπή «Buongiorno».

«Εγώ πιστεύω στους ανθρώπους»

«Οπότε ήταν μέρες που ήταν πιο δύσκολες οι πριν, ας πούμε, από την ίδια τη μέρα της κηδείας… Εντάξει, ήταν δύσκολο. Αλλά ο κόσμος έπαιρνε -αυτό είναι πάρα πολύ συγκινητικό- τηλέφωνο στο θέατρο και μου έλεγε συλλυπητήρια, απίστευτο; Γι’ αυτό σου λέω, εγώ πιστεύω στους ανθρώπους. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ συγκινητικό αυτό τώρα. Δεν με ήξερε ο κόσμος, και έπαιρνε και λέγανε μπορούμε να της πούμε, συλλυπητήρια, μπορούμε να της μιλήσουμε, δηλαδή φοβερό».