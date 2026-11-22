Για την οικογένειά της, τη δημοσιότητα και την κριτική μίλησε η Λένα Παπαληγούρα στο περιοδικό Gala και τη δημοσιογράφο Μαρία Λεμονιά, με αφορμή τη νέα της θεατρική δουλειά.

«Η δημόσια εικόνα δεν ταυτίζεται πάντα με την πραγματικότητα»

Η ηθοποιός ρωτήθηκε αν η πολιτική διαδρομή της οικογένειάς της επηρέασε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει την εξουσία και τη δημοσιότητα.

«Σίγουρα η ζωή σε μια τέτοια οικογένεια σε κάνει να αντιλαμβάνεσαι την πολυπλοκότητα της εξουσίας και της δημοσιότητας. Καταλαβαίνεις ότι η δημόσια εικόνα δεν ταυτίζεται πάντα με την πραγματικότητα και ότι πίσω από κάθε δημόσιο πρόσωπο υπάρχει ένας άνθρωπος».

Συνδέοντας αυτή την εμπειρία με την υποκριτική και τις προσωπικές της αξίες, πρόσθεσε:

«Ίσως γι’ αυτό με ενδιαφέρει τόσο πολύ η ανθρώπινη πλευρά των χαρακτήρων που υποδύομαι. Επίσης, ότι η αγάπη του κόσμου έρχεται και φεύγει και αυτό που μένει είναι η οικογένεια και οι φίλοι στο σπίτι μας και η αλήθεια μέσα μας».

Η στάση της απέναντι στην κριτική

Η Λένα Παπαληγούρα αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο ξεχωρίζει την κριτική για τη δουλειά της από εκείνη που αφορά το όνομά της.

«Προσπαθώ να ακούω την ουσιαστική κριτική, ακόμη κι όταν είναι αυστηρή. Η κριτική για τη δουλειά μου μπορεί να με βοηθήσει να εξελιχθώ ως ηθοποιός. Όταν όμως αφορά στοιχεία που δεν έχω επιλέξει, προσπαθώ να κρατώ μια απόσταση».

Και κατέληξε:

«Δεν μπορείς να ελέγχεις τον τρόπο με τον οποίο σε βλέπουν οι άλλοι, μπορείς να ελέγχεις τον τρόπο με τον οποίο κάνεις τη δουλειά σου».