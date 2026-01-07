Lenovo: Εμπειρία συσκευών στην εποχή του AI με εκπληκτικά proofs of concept στη CES 2026

Στη CES 2026, η Lenovo™ παρουσιάζει μια σειρά από proofs-of-concept με τολμηρά νέα design και ένα οικοσύστημα συσκευών με AI, σχεδιασμένες για να επιταχύνουν την παραγωγικότητα, να αναβαθμίσουν την εμπειρία χρήσης και να προστατεύουν την ευεξία των χρηστών. Από το νέο ThinkPad™ Rollable XD Concept και το Lenovo Personal AI Hub Concept, έως τα Lenovo AI Glasses Concept και Lenovo Smart Sense Display Concept, η Lenovo οραματίζεται λύσεις personal AI computing που προσφέρουν τη δυνατότητα στους χρήστες να κάνουν περισσότερα, να εργάζονται πιο έξυπνα και να ζουν καλύτερα.

Τα νέα concepts της Lenovo περιλαμβάνουν επίσης το Legion ™ Pro Rollable Proof - of - Concept , καθώς και τις πιο πρόσφατες εξελίξεις από τη Motorola .

Legion Pro Rollable Concept

ThinkPad Rollable XD Concept

Το ThinkPad Rollable XD Concept αποτελεί τη δυναμική επανεφεύρεση του laptop PC από τη Lenovo. Με μία μοναδική επεκτεινόμενη επιφάνεια οθόνης, το ThinkPad Rollable XD Concept προσφέρει εξαιρετική εμπειρία χρήσης που ξεπερνά όσα μέχρι σήμερα θεωρούνταν εφικτά. Πρόκειται για μία από τις πρώτες παγκοσμίως συσκευές με επεκτεινόμενο προς τα έξω design, με οθόνη που στρέφεται προς τα έξω, ενώ ταυτόχρονα επεκτείνεται και η εσωτερική οθόνη προς τον χρήστη. Ο τολμηρός σχεδιασμός επιτρέπει multitasking, συνεργασία και εξατομίκευση σε επίπεδο που δεν είχε ξαναδεί ο χρήστης.

Αξιοποιώντας την κληρονομιά της Lenovo στον πρωτοποριακό σχεδιασμό PC — όπως το ThinkPad X 1 Fold , το πρώτο PC με αναδιπλούμενη οθόνη στον κόσμο, και το ThinkBook ™ Plus Gen 6 Rollable AI laptop — τη συσκευή που μεταμορφώνεται από ένα συμπαγές σύστημα 13,3 ιντσών σε μία συσκευή με οθόνη σχεδόν 16 ιντσών. Προσφέροντας πάνω από 50% περισσότερη επιφάνεια οθόνης χωρίς την ανάγκη μεταφοράς ενός μεγαλύτερου notebook 16 ιντσών, το ThinkPad Rollable XD Concept AI laptop προσαρμόζεται απόλυτα στη ροή εργασίας σας και είναι το απόλυτο laptop για multitasking, όπου και αν βρίσκεστε.

ThinkPad Rollable XD Concept

Η αλληλεπίδραση γίνεται μέσω Swipe to X touch gestures και φωνητικών εντολών, επιτρέποντας άμεση εκκίνηση εφαρμογών ή αλλαγή mode με μία κίνηση. Το διάφανο κάλυμμα Corning® Gorilla® Glass Victus® 2, που αναπτύχθηκε από κοινού με την Corning, εξασφαλίζει ανθεκτικότητα και ταυτόχρονα αποκαλύπτει τον πολύπλοκο μηχανισμό που κινεί την rollable οθόνη.

Με AI-driven λειτουργίες όπως live μετάφραση, voice assistant, multi-modal αλληλεπίδραση και χρήση με κλειστό καπάκι, το ThinkPad Rollable XD Concept ανοίγει νέους δρόμους για hybrid επαγγελματίες, retail signage και one-to-many σενάρια χρήσης. Δεν πρόκειται απλώς για ένα PC, αλλά για μια πλατφόρμα που στοχεύει σε πιο αποδοτική εργασία, πιο πλούσια εμπειρία και καινοτομία με ορίζοντα το μέλλον.

Lenovo Personal AI Hub Concept

Το Project Kubit, το Lenovo Personal AI Hub Concept, είναι μια προσωπική edge cloud συσκευή που υποστηρίζει AI-enabled εφαρμογές σε ολόκληρο το οικοσύστημα του χρήστη — από PCs και smartphones έως wearables και smart-home λύσεις. Στο εσωτερικό του φιλοξενεί δύο ThinkStation ™ PGX compact AI workstations, βασισμένα στο NVIDIA® GB10 Grace Blackwell Superchip, πίσω από μια διάφανη touch-screen οθόνη. Το hub συλλέγει δεδομένα από διαφορετικές πλατφόρμες, προσφέροντας στον χρήστη προηγμένα analytics και AI-enabled εφαρμογές που εξελίσσονται μαζί του και προσφέρουν υψηλών επιδόσεων personal AI computing εμπειρίες.

Με ενεργοποίηση μέσω αφής και φωνής, το personal AI hub υποστηρίζει μια μοναδικά εξατομικευμένη AI εμπειρία, αξιοποιώντας τον τεράστιο όγκο καθημερινών αλληλεπιδράσεων του χρήστη με την τεχνολογία και επεκτείνοντας τα όρια της έξυπνης τεχνολογίας για όλους.

Lenovo Personal AI Hub Concept

AI με μία ματιά—Lenovo AI Glasses Concept

Το Lenovo AI Glasses Concept προτείνει έναν νέο τρόπο αλληλεπίδρασης με τον ψηφιακό και φυσικό κόσμο, ενοποιώντας εργασία και καθημερινές λειτουργίες μέσα από ένα ζευγάρι smart glasses. Η συσκευή συνδυάζει AI υποστήριξη, έλεγχο πολυμέσων και σύνδεση με πολλαπλές συσκευές.

Ασύρματα συνδεδεμένα με smart device, τα AI glasses υποστηρίζουν έλεγχο αφής και φωνής, hands-free κλήσεις, λειτουργία teleprompter για παρουσιάσεις, καθώς και αναπαραγωγή μουσικής. Ο χρήστης παραμένει συνδεδεμένος με το οικοσύστημα των συσκευών του χωρίς να χρειάζεται να αγγίξει smartphone ή PC.

Με την υποστήριξη του Lenovo Qira, το concept αξιοποιεί AI δυνατότητες από συνδεδεμένα smartphones ή PCs, προσφέροντας live μετάφραση σε χιλιοστά του δευτερολέπτου και έξυπνη αναγνώριση εικόνων. Η λειτουργία Catch Me Up παρέχει μια συνοπτική εικόνα των ειδοποιήσεων από πολλές συσκευές, ιδανική για γρήγορη ενημέρωση στην αρχή της ημέρας.

Με βάρος μόλις 45 γραμμάρια και αυτονομία έως 8 ώρες, τα Lenovo AI Glasses συνδυάζουν άνεση και σύγχρονο design, αποτυπώνοντας το όραμα μιας AI-ενισχυμένης καθημερινότητας όπου η τεχνολογία λειτουργεί διακριτικά στο παρασκήνιο.

Lenovo AI Glasses Concept

AI-Powered Display Concepts

Το Lenovo Smart Sense Display Concept ξεπερνά τον ρόλο μιας απλής οθόνης και λειτουργεί ως έξυπνο hub για πολλαπλές συσκευές. Η UHD οθόνη 27 ιντσών συνδέεται τόσο με καλώδια όσο και ασύρματα, αναγνωρίζοντας αυτόματα laptop, mobile phone και tablet.

Οι χρήστες μπορούν να προβάλλουν εύκολα περιεχόμενο και να συνεργάζονται αποδοτικά σε περιβάλλον πολλαπλών οθονών. Παράλληλα, η υποστήριξη φυσικής γλώσσας επιτρέπει τον έλεγχο συσκευών και εφαρμογών μέσω smart assistant, με εντολές αφής ή φωνής. Η ευέλικτη διαχείριση παραθύρων και το drag and drop κάνουν το multitasking πιο απλό από ποτέ.

Lenovo Smart Sense Display Concept

Η ευφυΐα στα προηγμένα display concepts της Lenovo δεν περιορίζεται μόνο στην παραγωγικότητα, αλλά επεκτείνεται και στη φροντίδα της ευεξίας του χρήστη. Το AI-Powered Personalized Display Concept προσφέρει λύσεις σε πραγματικό χρόνο, προσαρμοσμένες στις διαφορετικές ανάγκες χρηστών. Σχεδιασμένο ως multi-user display concept, μπορεί να παρέχει διαφορετική εμπειρία ανάλογα με το προφίλ του χρήστη, την ώρα της ημέρας και την τοποθεσία, ώστε να προσφέρει αυτόματη προσαρμογή βάσει κιρκάδιου ρυθμού, όπου η οθόνη ρυθμίζει αυτόματα τη φωτεινότητα και τη θερμοκρασία χρώματος. Παράλληλα υποστηρίζει παρακολούθηση ευεξίας σε πραγματικό χρόνο, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η στάση του σώματος, η κόπωση των ματιών και άλλες παραμέτρους. Το AI-powered display concept προσφέρει το μέγιστο επίπεδο άνεσης και ευεξίας, γιατί κατανοεί και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε χρήστη.

AI-Powered Personalized Display Concept

Smart Accessories

Το Lenovo Adaptable Keyboard Concept είναι ένα προσαρμόσιμο και compact πληκτρολόγιο, σχεδιασμένο για χρήστες που χρειάζονται διαφορετική εμπειρία πληκτρολόγησης ανάλογα με το σενάριο χρήσης. Από την εργασία έως το gaming, το smart keyboard ανταποκρίνεται σε κάθε περίσταση, φέρνοντας περισσότερη ισχύ κυριολεκτικά στα δάχτυλα του χρήστη.

Το πληκτρολόγιο διαθέτει ρυθμιζόμενο stroke και optical actuation, επιτρέποντας την αλλαγή της απαιτούμενης δύναμης στα πλήκτρα. Έτσι, ο χρήστης μπορεί εύκολα να εναλλάσσεται μεταξύ ρυθμίσεων για εξαιρετικά γρήγορη απόκριση στο gaming και πιο ελεγχόμενης πληκτρολόγησης σε εργασίες που απαιτούν ακρίβεια.

Lenovo Adaptable Keyboard Concept

Το Lenovo Self-Charging Kit Concept περιλαμβάνει πληκτρολόγιο και mouse που αξιοποιούν προηγμένη τεχνολογία συλλογής φωτός, ικανή να λειτουργεί ακόμη και σε επίπεδα φωτισμού μόλις 50 lux. Το solar-powered mouse προσφέρει μία από τις πρώτες πραγματικά no-charging εμπειρίες στον κλάδο, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τον καθημερινό εσωτερικό φωτισμό.

Είτε πρόκειται για έναν απαιτητικό χρήστη που μετακινείται συχνά είτε για κάποιον που προτιμά την καθαρή αισθητική του γραφείου χωρίς καλώδια, το self-charging kit προσφέρει μια πιο πρακτική και βιώσιμη λύση στα αξεσουάρ.

Lenovo Self-Charging Kit Concept

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με όλες τις νέες συσκευές, λύσεις και proofs of concept της Lenovo που παρουσιάστηκαν στο CES 2026, επισκεφθείτε το Lenovo CES 2026 Press Kit .

