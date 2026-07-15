Λέων για Πειραιά: «Χρειάζονται 5 λεπτά για να φτάσουμε σε υπνηλία και θάνατο από αέρια αυτοκινήτου»

Θλίψη έχει σκορπίσει ο θάνατος ενός νεαρού ζευγαριού στον Πειραιά, οι οποίοι εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο σε κλειστό γκαράζ κατοικίας το πρωί της Τρίτης (14/7).

Σύμφωνα με τις επικρατέστερες εκτιμήσεις, ο 28χρονος Ιάσονας Μπαρελιέ και η 24χρονη Αναστασία Τζανιδάκη, έχασαν τη ζωή τους από αναθυμιάσεις εξαιτίας αερίων του κινητήρα του αυτοκινήτου, οι οποίες ενδέχεται να εισήλθαν στην καμπίνα μέσω του συστήματος κλιματισμού, καθώς αυτό ήταν σε λειτουργία όταν εντοπίστηκε το ζευγάρι.

Ο Ιάσονας και η Αναστασία φέρεται να έχασαν τις αισθήσεις τους πριν επέλθει το τραγικό αποτέλεσμα, ωστόσο τα ακριβή αίτια θανάτου τους αναμένεται να διαπιστωθούν μετά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

«Ένας συνδυασμός που σκοτώνει»

Το τραγικό περιστατικό στον Πειραιά φέρνει στην επιφάνεια τους μεγάλους κινδύνους που επιφυλάσσει η παραμονή σε αυτοκίνητο με ανοιχτή την μηχανή και τον κλιματισμό, ειδικά όταν αυτό βρίσκεται μέσα σε κλειστό χώρο.

Μιλώντας στο Action24 για τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη η τραγωδία, ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων τόνισε: «Υπάρχει ένας κλειστός χώρος γκαράζ λίγων τετραγωνικών, που χωράει ουσιαστικά ένα αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο είναι σε λειτουργία, με αναμμένη τη μηχανή και -δυστυχώς- με αναμμένο και τον κλιματισμό».

«Αυτός πράγματι είναι ένας συνδυασμός που σκοτώνει. Μπορεί να γίνει αυτό, χωρίς να το αντιληφθεί καν ο άνθρωπος που βρίσκεται εκτεθειμένος σε κάτι τέτοιο. Δυστυχώς αυτό το αέριο, το μονοξείδιο του άνθρακα που μπαίνει τελικά μέσα στην καμπίνα, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και ύπουλο», εξήγησε ο κ. Λέων.

«Αυτό το αέριο ‘κλέβει’ οξυγόνο από τον οργανισμό. Έχουμε μία σταδιακή μείωση του οξυγόνου, η οποία στην αρχή προκαλεί μια υπνηλία και στη συνέχεια -πολύ σύντομα, σε ελάχιστα λεπτά- έχουμε απώλεια αισθήσεων. Και βέβαια, εάν δεν υπάρξει άμεση παρέμβαση από ανθρώπους που βρίσκονται στο εξωτερικό περιβάλλον, τα άτομα που είναι εκτεθειμένα είναι πολύ πιθανό να καταλήξουν», υπογράμμισε ο ιατροδικαστής.

«Είμαστε σε ένα αυτοκίνητο και αρχίζουμε να αισθανόμαστε μια αδιαθεσία, μια υπνηλία. Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τι έχει συμβεί. Από τη στιγμή που θα έχουμε υπνηλία, μέχρι τη στιγμή που θα έχουμε απώλεια αισθήσεων, μέχρι τη στιγμή που θα έχουμε τον θάνατο, μπορεί να περάσουν μόλις 5 λεπτά, δυστυχώς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ανείπωτος πόνος για τις δύο οικογένειες

Ακόμα πιο τραγική διάσταση στην υπόθεση δίνει το γεγονός ότι το ζευγάρι εντόπισε ο πατέρας του 28χρονου Ιάσονα Μπαρελιέ.

Παρά το σοκ, προσπάθησε να επαναφέρει τον γιο του και τη σύντροφό του εφαρμόζοντας ΚΑΡΠΑ μέχρι να φτάσει το ΕΚΑΒ. Εκεί, δυστυχώς οι διασώστες διαπίστωσαν απλώς το θάνατό των δύο παιδιών.

Οι κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν σκηνές που δύσκολα θα ξεχάσουν, καθώς οι σπαρακτικές φωνές των γονιών των δύο νέων ήταν εκείνες που αποκάλυψαν τη δραματική κατάληξη.

«Εγώ με τις φωνές τους κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά... Φώναζε η μητέρα της, φώναζε κι έλεγε "το κορίτσι μου το έχασα"... Τι να πει κι αυτή η γυναίκα, τραγωδία μεγάλη», δήλωσε κάτοικος της γειτονιάς.

Άλλος κάτοικος ανέφερε πως κατέβηκε λίγο αργότερα και αντίκρισε τους γονείς του 28χρονου, εκτιμώντας ότι «είχαν αφήσει το αυτοκίνητο ανοιχτό και προφανώς κάτι συνέβη με τις αναθυμιάσεις».