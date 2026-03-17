Σπορ Ποδόσφαιρο Μπάγερν Μονάχου Αταλάντα Champions League

Λέοναρντ Πρέσκοτ: Αν αγωνιστεί απέναντι στην Αταλάντα σπάει... τρία ρεκόρ ταυτόχρονα

Η Μπάγερν αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με τους τερματοφύλακες, το οποίο μπορεί να οδηγήσει στην κατάρριψη ιστορικών ρεκόρ.

Print Screen/ Ο 16χρονος τερματοφύλακας της Μπάγερν Μονάχου, Λέοναρντ Πρέσκοτ.
Κώστας Μπατζώνης

Η Μπάγερν Μονάχου αντιμετωπίζει την Αταλάντα την Τετάρτη (18/3 22:00) στον επαναληπτικό των playoffs του Champions League. Οι Βαυαροί έχουν ένα πολύ καλό μαξιλαράκι καθώς στο πρώτο ματς επικράτησαν με 6-1 στο Μπέργκαμο, όμως βρίσκονται μπροστά από μια πρωτόγνωρη και σπάνια κατάσταση.

Συγκεκριμένα και οι τέσσερις τερματοφύλακες της ομάδας είναι τραυματίες! Ο Μανουέλ Νόιερ αντιμετωπίζει πρόβλημα στον γάμπα, ο Γιόνας Ούρμπιγκ έχει υποστεί διάσειση, ο Λέον Κλάνατς έχει μυϊκό τραυματισμό και ο Σβέν Ούλριχ τραυματίστηκε στην ισοπαλία της Μπάγερν με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν το περασμένο Σάββατο, και υπέστη ρήξη μυών. Επομένως επιστρατεύεται ο 16χρονος Λέοναρντ Πρέσκοτ, ο οποίος επίσης για να αγωνιστεί πρέπει να γίνουν πολλές νομικές διαδικασίες λόγω του νεαρού της ηλικίας του.

Εάν αγωνιστεί ο Πρέσκοτ απέναντι στην Αταλάντα, ο νεαρός τερματοφύλακας θα γίνει κάτοχων μερικών σπουδαίων ρεκόρ. Συγκεκριμένα ο 16χρονος θα γίνει ο νεότερος τερματοφύλακας που θα έχει αγωνιστεί στο Champions League σε ηλικία 16 ετών, 5 μηνών και 25 ημερών, και παράλληλα ο νεαρότερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της Μπάγερν Μονάχου, ξεπερνώντας τον Πολ Βάνερ (16 ετών, 9 μηνών και 19 ημερών). Επίσης θα μπει και στο κλαμπ των νεότερων ποδοσφαιριστών στην ιστορία του Champions League γενικότερα, καθώς θα γίνει ο 9ος νεότερος παίκτης που έχει αγωνιστεί στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Πάντως σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ, ο Ούρμπιγκ που είχε πάθει διάσειση προπονήθηκε κανονικά, και συγκεντρώνει κάποιες πιθανότητες να αγωνιστεί, με την τελική απόφαση να λαμβάνεται αύριο.

