Ανατροπή στον θάνατο 50χρονου στη Λέρο: Ο 18χρονος γιος του ομολόγησε ότι τον σκότωσε μετά από καβγά

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Λέρου από την αποκάλυψη ότι ο θάνατος του 50χρονου ιδιοκτήτη συνεργείου αυτοκινήτων στην Καμάρα της Λέρου δεν ήταν ατύχημα, αλλά πατροκτονία.

Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της Πέμπτης (26/2) όταν το νοσοκομείο του νησιού ενημερώθηκε ότι στο συγκεκριμένο συνεργείο υπάρχει κάποιο πολύ σοβαρό ατύχημα. Μέσα σε περίπου 10-15 λεπτά κατέφθασε το ασθενοφόρο, παρέλαβε τον 50χρονο, τον μετέφερε στο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. «Βοήθεια, φωνάξτε ασθενοφόρο, έχει χτυπήσει ο πατέρας μου», έλεγε ο γιος του 50χρονου στους άλλους δύο εργαζόμενους της επιχείρησης, που προσπαθούσαν να καταλάβουν τι έχει συμβεί.

Σύμφωνα με την πρώτη καταγραφή της ΕΛ.ΑΣ. από μαρτυρίες, ο 50χρονος εντοπίστηκε με τις αισθήσεις του, πεσμένος στο έδαφος να ζητάει νερό, ωστόσο, λίγο αργότερα κατέληξε. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αστυνομικοί αρχικά δεν ενημερώθηκαν από το νοσοκομείο, αλλά έφτασε πληροφορία ότι υπάρχει άτομο χτυπημένο πολύ σοβαρά στο κεφάλι.

Αν και ο γιος του 50χρονου επιχείρησε να αποκρύψει τι έχει συμβεί, κατά τη διάρκεια της προανάκρισης δεν άντεξε και ομολόγησε στους αστυνομικούς τι συνέβη. Πατέρας και γιος είχαν άγριο καυγά, που κατέληξε στο να πετάει ο ένας τον άλλον εργαλεία και αντικείμενα από το συνεργείο. Ένα κυλινδροπίστονο φαίνεται πως πέτυχε τον 50χρονο στο κεφάλι, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Ο πατροκτόνος ομολόγησε την πράξη του, δήλωσε μετανιωμένος και πλέον με τη δικογραφία που σχηματίζεται σε βάρος του αναμένεται να οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη.