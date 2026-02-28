Λέρος: Στον ανακριτή την Τρίτη ο 18χρονος για τη δολοφονία του πατέρα του

Στην Εισαγγελία Κω μεταφέρθηκε το πρωί ο 18χρονος από τη Λέρο, ο οποίος ομολόγησε ότι το απόγευμα της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου 2026 τραυμάτισε θανάσιμα τον πατέρα του, χτυπώντας τον στο κεφάλι με μεταλλικό αντικείμενο.

Σε βάρος του ανήλικου ο εισαγγελέας Κω άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο ενδοοικογενειακής βίας και σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Μέσω του συνηγόρου υπεράσπισής του, ο 18χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του. Έτσι, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή το πρωί της Τρίτης 3 Μαρτίου 2026.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς αλλά και στους δικηγόρους του, δεν είχε πρόθεση να αφαιρέσει τη ζωή του πατέρα του, υποστηρίζοντας ότι το περιστατικό εκτυλίχθηκε έπειτα από έντονη αντιπαράθεση μεταξύ τους.

Οι προστριβές πατέρα και γιου, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν ήταν πρόσφατες. Αντιθέτως, είχαν ξεκινήσει εδώ και χρόνια και είχαν καταγραφεί επισήμως μέσω αναφορών τόσο προς το Το Χαμόγελο του Παιδιού όσο και προς τις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές.