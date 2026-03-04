Λέρος: Υπό ψυχιατρική παρακολούθηση ο 18χρονος πατροκτόνος - Η κακοποίηση και η δουλειά από 7 ετών

Στο φως έρχονται σημαντικά στοιχεία για την οικογενειακή τραγωδία που σημειώθηκε στη Λέρο, με τον 18χρονο άνδρα που σκότωσε τον πατέρα του μετά από καβγά, να αφήνεται ελεύθερος υπό τον όρο να παρακολουθεί συνεδρίες από ψυχολόγο στο κρατικό θεραπευτήριο του νησιού.

Στην απολογία του ενώπιον του ανακριτή στην Κω χθες Τρίτη (3/3), ο δράστης περιέγραψε τα όσα έγιναν στον καβγά που είχε με τον πατέρα του στο συνεργείο αυτοκινήτων που εργάζονταν στη Λέρο, τονίζοντας ότι σε καμία περίπτωση δεν ήθελε να τον σκοτώσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες του dimokratiki.gr, ο 18χρονος περιέγραψε το περιστατικό ως ατυχές συμβάν στο πλαίσιο μιας διαταραγμένης σχέσης με τον πατέρα του από την παιδική ηλικία.

Φωτό: dimokratiki.gr

Ανέφερε ωστόσο ότι, παρά τις εντάσεις, υπήρχε αγάπη προς τον πατέρα του και ότι δεν πέρασε από το μυαλό του να του κάνει κακό, ενώ παρουσίασε ως σταθερό στοιχείο της καθημερινότητας μια βίαιη και σκληρή αντιμετώπιση από την πλευρά του πατέρα, ιδιαίτερα επειδή ήταν το πρώτο παιδί της οικογένειας.

Περιέγραψε επίσης ότι εργαζόταν μαζί του από ηλικία 7 ετών, κάνοντας αναφορά σε συνθήκες εργασίας χωρίς αμοιβή, πέρα από τα ελάχιστα έξοδα καθημερινής διαβίωσης, τα οποία, όπως ανέφερε, δεν δίνονταν πάντα.

Προηγήθηκε κατάθεση της μητέρας για τις συνθήκες διαβίωσης, το οικογενειακό πλαίσιο αλλά και το ιστορικό εντάσεων μεταξύ πατέρα και γιου, το φαίνεται να εξελισσόταν επί χρόνια.

Οι αναφορές για βία και η κλήση στο «Χαμόγελο του Παιδιού»

Η οικογένεια, έχει ακόμα 2 μικρότερα παιδιά ηλικίας 5 και 10 ετών, γεγονός που προσθέτει ιδιαίτερο βάρος στις συνθήκες που υπήρχαν στην οικογένεια.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο πλαίσιο της υπόθεσης, εξετάζονται αναφορές για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που είχαν προηγηθεί. Γίνεται μνεία ότι το 2022 υπήρξαν καταγγελίες ότι και η μητέρα είχε στραφεί κατά του συζύγου της για κακοποιητική συμπεριφορά.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και κλήση προς το «Χαμόγελο του Παιδιού». Όπως ανακοίνωσε η οργάνωση, στις 26 Αυγούστου 2021 υπήρξε αναφορά στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS, η οποία εστάλη στην αρμόδια εισαγγελία, με περιγραφή συστηματικής κακοποίησης και περιστατικού βίας από τον πατέρα στο παιδί. Μάλιστα, από το «Χαμόγελο» εκφράζεται προβληματισμός για τα αντανακλαστικά των μηχανισμών προστασίας σε σχέση με περιστατικά που προηγήθηκαν της άγριας δολοφονίας.

Το χρονικό του εγκλήματος

Το έγκλημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (26/2) στην περιοχή Άλιντα Κερουλάς στη Λέρο, μέσα στο συνεργείο αυτοκινήτων που εργάζονταν πατέρας και γιος.

Μεταξύ τους υπήρξε διαπληκτισμός και φαίνεται πως άρχισαν να πετούν μεταλλικά αντικείμενα ο ένας προς τον άλλον. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα εκτόξευσε στο γιο του και ένα κυλινδροπίστονο το οποίο αρχικά φέρεται να χτύπησε τον 18χρονο στη δεξιά πλευρά της κοιλιακής χώρας.

Κατά την ίδια εκδοχή, ο δράστης το περισυνέλεξε και το εκσφενδόνισε με δύναμη προς τον πατέρα του, πλήττοντάς τον στο πίσω μέρος της κεφαλής, προκαλώντας του τραυματισμό που αποδείχθηκε θανατηφόρος.

Ο 50χρονος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Λέρου, όπου υπέκυψε στα τραύματά του.

Σοκάρει βίντεο από προηγούμενη επίθεση

Συγκλονιστικό είναι το βίντεο που καταγράφει ένα περιστατικό βίας μεταξύ πατέρα και γιου που σημειώθηκε πέρσι, στον ίδιο χώρο που συνέβη η δολοφονία την περασμένη εβδομάδα.

Όπως φαίνεται στα πλάνα που προβλήθηκαν στο STAR, ο ανήλικος προσπαθεί να ανέβει σε μοτοσικλέτα, μέσα στο συνεργείο, όταν δέχεται άγρια επίθεση από τον πατέρα του. Ο άνδρας φαίνεται να χτυπά με μανία τον γιο του, ο οποίος προσπαθεί να αποφύγει τα χτυπήματα.