«Λες ψέματα»: Έντονος καβγάς του Μπένεντικτ Κάμπερμπατς με άλλο ποδηλάτη στη μέση του δρόμου

Στο επίκεντρο δημοσιότητας βρέθηκε ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, μετά από έντονο φραστικό επεισόδιο με άλλον ποδηλάτη σε κεντρικό δρόμο του Λονδίνου. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media και αναπαράχθηκε από βρετανικά μέσα, τα οποία αναφέρουν ότι η αντιπαράθεση σημειώθηκε κοντά στον σταθμό King’s Cross το απόγευμα της περασμένης Τρίτης (5/5).

Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, η ένταση ξεκίνησε όταν άλλος ποδηλάτης φέρεται να έκανε παρατήρηση στον 49χρονο ηθοποιό επειδή πέρασε με κόκκινο φανάρι. Στο βίντεο ακούγεται άνδρας να κατηγορεί τον Κάμπερμπατς ότι παραβίασε επανειλημμένα τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ ο ηθοποιός απαντά ότι δέχθηκε λεκτική επίθεση.

Μάρτυρες που επικαλούνται βρετανικά δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι η λεκτική αντιπαράθεση διήρκεσε αρκετά λεπτά και προκάλεσε την προσοχή περαστικών, με ορισμένους να αναγνωρίζουν τον ηθοποιό από τους ρόλους του σε παραγωγές όπως το «Sherlock» και το «Doctor Strange». Το Evening Standard και η Sun κάνουν λόγο για καβγά περίπου δέκα λεπτών, κατά τον οποίο οι δύο άνδρες φώναζαν ο ένας στον άλλον και προσωρινά εμπόδισαν τη διέλευση στον ποδηλατόδρομο.

Στο οπτικό υλικό που δημοσιεύθηκε, ο Κάμπερμπατς φαίνεται να αφήνει το ποδήλατό του και να πλησιάζει τον άλλο ποδηλάτη, ο οποίος εξακολουθεί να τον κατηγορεί ότι πέρασε περισσότερα από ένα κόκκινα φανάρια και ότι κινήθηκε αντικανονικά και σε διάβαση πεζών. Ο ηθοποιός φέρεται να παραδέχεται μία παράβαση, αρνούμενος όμως τις υπόλοιπες κατηγορίες.

Παρά την ένταση, τα ίδια δημοσιεύματα αναφέρουν ότι λίγο αργότερα ο Κάμπερμπατς φωτογραφήθηκε με νεαρούς θαυμαστές που τον πλησίασαν στο σημείο. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη δημόσια τοποθέτηση από τον ίδιο ή από εκπρόσωπό του για το περιστατικό.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το όνομα του Βρετανού ηθοποιού συνδέεται με περιστατικό στον δρόμο. Το 2018 ο Κάμπερμπατς είχε βρεθεί στα διεθνή μέσα για εντελώς διαφορετικό λόγο, όταν είχε παρέμβει για να βοηθήσει ποδηλάτη που δεχόταν επίθεση από ομάδα ανδρών στο Λονδίνο, σε υπόθεση που είχε μεταδώσει τότε και το Reuters.