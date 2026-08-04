Λέσβος: Νεκρός σε πηγάδι στο χωράφι του εντοπίστηκε 52χρονος

Σοκ έχει προκαλέσει ο θάνατος ενός 52χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το βράδυ της Δευτέρας 3 Αυγούστου, περίπου στις 23:00, μέσα σε πηγάδι που βρίσκεται στο αγρόκτημά του, στο χωριό Ασώματος στο νησί της Λέσβου.

Οι συγγενείς του είχαν αρχίσει να τον αναζητούν από τις απογευματινές ώρες, όταν διαπίστωσαν ότι δεν είχε επιστρέψει από το χωράφι του, όπου είχε μεταβεί για να ποτίσει τις καλλιέργειές του, μια εργασία που πραγματοποιούσε καθημερινά.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, ενώ ενημερώθηκε και ιατροδικαστής προκειμένου να εξετάσει τη σορό.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε ο θάνατος του 52χρονου. Η Αστυνομία εξετάζει όλα τα πιθανά ενδεχόμενα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ.