Λέσβος: Στα 43 τα νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού σε 54 εκτροφές μέσα σε ένα μήνα

Συνολικά 43 κρούσματα αφθώδους πυρετού σε 54 εκτροφές στη Μυτιλήνη έχουν επιβεβαιωθεί σε διάστημα ενός μήνα και συγκεκριμένα από τις 15 Μαρτίου έως τις 17 Απριλίου.



Κατά τους ελέγχους της κτηνιατρικής υπηρεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχουν εξεταστεί συνολικά 426 εκτροφές, εκ των οποίων 337 εκτροφές προβάτων, 12 εκτροφές αιγών, 13 εκτροφές βοοειδών και 64 μικτές εκτροφές.



Εξετάστηκαν 11.652 ζώα με αιμοληψία και ελέγχθηκαν σε εργαστήρια 21.412 δείγματα.



Από τον ορολογικό έλεγχο προέκυψαν 637 θετικά δείγματα αίματος ζώων και το ποσοστό των θετικών εκτροφών διαμορφώνεται στο 12,68%, ενώ σε επίπεδο ζώων το ποσοστό διαμορφώνεται στο 5,47%.

Δέκα κτηνίατροι στο νησί

Τα αποτελέσματα αυτά «βλέπουν» το φως της δημοσιότητας ένα 24ωρο μετά τη συνάντηση των παραγωγών του νησιού με την ηγεσία του υπουργείου. Κατά τη συνάντηση αυτή ανακοινώθηκε ακόμη η μετάβαση 10 κτηνιάτρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στην περιοχή για να συνδράμουν στην κλινική επιτήρηση και η λειτουργία μιας ομάδας διαχείρισης κρίσης στο νησί που θα συντονίζει το σύνολο των επιτόπιων δράσεων.



Επίσης, συζητήθηκαν η επιδημιολογική πορεία της νόσου, τα πρόσφατα μέτρα στήριξης ύψους οκτώ εκατομμυρίων ευρώ προς τα τυροκομεία και οι πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες για την άμεση αποζημίωση κτηνοτρόφων και τα νέα εργαλεία περιορισμού της διασποράς, με ταχύτερες αποζημιώσεις, νέες προσλήψεις και μετακινήσεις προσωπικού και ταχύτερες διαδικασίες προμηθειών.



Παράλληλα, στα σκαριά βρίσκεται σχέδιο για την μερική άρση της απαγόρευσης διακίνησης τυριού από τη Μυτιλήνη, υπό αυστηρές προϋποθέσεις και προδιαγραφές μέτρων βιοασφάλειας.