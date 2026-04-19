Λέσβος: Συνεχίζονται οι ελλείψεις στα τρόφιμα - Ανυποχώρητοι οι κτηνοτρόφοι, αποκλεισμένο το λιμάνι

Για 6η συνεχόμενη ημέρα συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των κτηνοτρόφων της Λέσβου, οι οποίοι έχουν αποκλείσει την αποβίβαση φορτηγών στο λιμάνι της Μυτιλήνης, διαμαρτυρόμενοι για την έλλειψη μέτρων -όπως υποστηρίζουν- της κυβέρνησης όσον αφορά την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού.

Ήδη καταγράφονται σημαντικές ελλείψεις σε βασικά είδη στα σούπερ μάρκετ του νησιού, όπως σε οπωρολαχανικά και κρέατα. Τα καταστήματα δεν διαθέτουν κοτόπουλο, ενώ μειωμένα είναι και τα αποθέματα σε χοιρινό κρέας.

Έντονη είναι ανησυχία από καταναλωτές και επιχειρηματίες του κλάδου, καθώς η τροφοδοσία του νησιού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από προϊόντα που μεταφέρονται ακτοπλοϊκώς από την υπόλοιπη χώρα. Εφόσον συνεχιστεί ο περιορισμός, οι ελλείψεις ενδέχεται να επεκταθούν και σε άλλα βασικά είδη τις επόμενες ημέρες.

Σημειώνεται ότι από τις 15 Μαρτίου έως 17 Απριλίου 2026 έχουν επιβεβαιωθεί συνολικά 43 κρούσματα αφθώδους πυρετού σε 54 εκτροφές στη Λέσβο.

Ανυποχώρητοι οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου

Οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου δηλώνουν ανυποχώρητοι, αφού δεν ικανοποιήθηκαν από τις προτάσεις του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε.

Σύμφωνα με τα όσα αποφασίστηκαν:

Τα τυροκομεία του νησιού θα παραλαμβάνουν το γάλα των κτηνοτρόφων και υπό πολύ αυστηρές προϋποθέσεις, θα ξεκινήσει η διακίνηση ώριμων τυριών στην αγορά, ενώ οι πρώτες ενισχύσεις θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των κτηνοτρόφων.

Τα επόμενα 24ωρα θα μεταβούν στο νησί 10 κτηνίατροι του γεωργικού οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» που θα αποτελέσουν την ομάδα διαχείρισης της κρίσης.

Μιλώντας το πρωί της Κυριακής (19/4) στο ΣΚΑΪ, ο γραμματέας της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου, Στρατής Κόμβος τόνισε: «Θέλουμε άμεσες λύσεις, άμεσες αποζημιώσεις».

«Οι κτηνοτρόφοι έχουν κάνει μαύρο Πάσχα και δεν θα κάνουμε και μαύρο καλοκαίρι», είπε.