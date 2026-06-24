Λέσβος: Το χρονικό της τραγωδίας με τη νεκρή γιατρό - Οι επιπλοκές στον τοκετό και τα σενάρια

Θλίψη αλλά και πολλά ερωτήματα έχει προκαλέσει στη Λέσβο ο θάνατος της 36χρονης γιατρού του ΕΚΑΒ, η οποία κατέληξε μετά από σοβαρές επιπλοκές που παρουσίασε κατά τον τοκετό στη Μαιευτική Κλινική του Νοσοκομείου Μυτιλήνης.

Η 36χρονη γέννησε με φυσιολογικό τοκετό το μεσημέρι της Παρασκευής, ενώ αρχικά ο τοκετός φέρεται να είχε προγραμματιστεί να γίνει με καισαρική τομή, σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα stonisi.gr. Ωστόσο η κατάσταση της μητέρας παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση τις επόμενες ώρες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το βράδυ του Σαββάτου εμφάνισε υψηλό πυρετό, γεγονός που κινητοποίησε τους γιατρούς. Η κατάσταση της υγείας της επιβαρύνθηκε σημαντικά και τη Δευτέρα κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή της και η μεταφορά της στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Μυτιλήνης.

Λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού αποφασίστηκε στη συνέχεια η αεροδιακομιδή της σε νοσοκομείο της Αθήνας. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η 36χρονη κατέληξε λίγες ώρες μετά την άφιξή της στην Αθήνα. Το νεογνό είναι καλά στην υγεία του.

Τα σενάρια που εξετάζουν οι γιατροί

Οι ακριβείς αιτίες που οδήγησαν στην τραγική κατάληξη παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται τοπικά μέσα ενημέρωσης, εξετάζεται το ενδεχόμενο η νεαρή γυναίκα να υπέστη σηπτικό σοκ, πιθανώς έπειτα από σοβαρή λοίμωξη. Μεταξύ των σεναρίων που φέρονται να διερευνώνται είναι και η παρουσία σταφυλοκοκκικής λοίμωξης, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση.

Για τον λόγο αυτό έχουν σταλεί δείγματα για ανάλυση. «Περιμένουμε τα εργαστηριακά αποτελέσματα για να μπορέσουμε να έχουμε κάποια απάντηση», δήλωσε στην ΕΡΤ Αιγαίου ο διευθυντής της Μαιευτικής Κλινικής του Νοσοκομείου Μυτιλήνης, Πέτρος Μαχαίρας.

«Ήταν ένας άγγελος»

Η είδηση του θανάτου της έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία και στους συναδέλφους της στο ΕΚΑΒ. Όσοι τη γνώριζαν μιλούν για μια εξαιρετική επιστήμονα και έναν άνθρωπο με μεγάλη προσφορά, τονίζοντας ότι εργαζόταν μέχρι και τον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης της στο πεδίο, καλύπτοντας τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στη Λέσβο.

«Χάσαμε τον καλύτερο άνθρωπο. Ήταν ένας άγγελος. Τέτοια ψυχή και καρδιά δεν υπήρχε», αναφέρουν συγκινημένοι άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί της.