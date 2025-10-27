Λέσβος: Τραγωδία στα ανοιχτά του νησιού - Ναυάγιο με τέσσερις μετανάστες νεκρούς

Τραγωδία σημειώθηκε στην Λέσβο όπου τέσσερις μετανάστες έχασαν τη ζωή τους τα ξημερώματα της Δευτέρας (27/10) μετά από ναυάγιο.

Από την επιχείρηση του Λιμενικού που έσπευσε στην περιοχή μετά το ναύαγιο έχουν διασωθεί 7 μετανάστες στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά του ακρωτηρίου της Αγριλιάς στη Λέσβο, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τυχόν αγνοούμενους.

Στην περιοχή οι καιρικές συνθήκες δυσκολεύουν το έργο της διάσωσης καθώς πνέουν άνεμοι 6 μποφόρ.

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετέχουν ένα σκάφος ανοιχτής θαλάσσης του Λιμενικού και ένα ελικόπτερο super puma, ενώ από την ξηρά συμμετέχει ένα όχημα του λιμενικού.