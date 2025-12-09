Λετσίλε Τεμπόγκο: Η Μποτσουάνα τιμάει τον «δικό της» Γιουσέιν Μπολτ με υπερπολυτελές σπίτι 562 τ.μ.

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης των 200 μέτρων από τη Μποτσουάνα, Λετσίλε Τεμπόγκο, μετά την επιτυχία του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 2024 «μπήκε» στο νέο του σπίτι. Η υπερπολυτελής κατοικία 562 τετραγωνικών μέτρων αποτέλεσε αντικείμενο υπόσχεσης από την Κυβέρνηση της χώρας του ως έπαθλο για τον θρίαμβό του.

Ο ίδιος ο αθλητής επέλεξε την ακριβή τοποθεσία που θα χτιστεί το οικόπεδο, καθώς και το τελικό αρχιτεκτονικό σχέδιο. Η κατασκευή ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2024, λίγο διάστημα μετά την τεράστια επιτυχία του και το κόστος της καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από την Κυβέρνηση. Πρόκειται για συμβολικό αλλά και σημαντικό δείγμα αναγνώρισης του αθλητή.

Ο Τεμπόγκο θεωρείται πια σύμβολο και πηγή έμπνευσης για νέους αθλητές στη Μποτσουάνα και η επιβράβευσή του μέσα από την ανέγερση της νέας πολυτελούς του κατοικίας αναδεικνύεται σε ισχυρό κίνητρο για τους νέους της χώρας, καθώς και όσους φιλοδοξούν να τιμήσουν τη χώρα τους σε διεθνές επίπεδο.