Λευκά σεντόνια στα έπιπλα: Η παλιά καλοκαιρινή πρακτική που προστάτευε τα έπιπλα και κρατούσε το σπίτι πιο δροσερό

Για πολλά χρόνια, με την έναρξη του καλοκαιριού, δεν ήταν ασυνήθιστο να βλέπει κανείς καναπέδες, πολυθρόνες και άλλα έπιπλα σκεπασμένα με λευκά βαμβακερά υφάσματα. Παράλληλα, τα παντζούρια παρέμεναν κλειστά κατά τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας, δημιουργώντας ένα πιο δροσερό περιβάλλον μέσα στο σπίτι.

Η πρακτική αυτή δεν είχε μόνο αισθητικό ή πρακτικό χαρακτήρα. Βασιζόταν σε απλές αρχές θερμομόνωσης, καθώς τα ανοιχτόχρωμα βαμβακερά υφάσματα βοηθούσαν να περιοριστεί η επίδραση της ζέστης και της ηλιακής ακτινοβολίας στα έπιπλα, προστατεύοντας τα υλικά τους και συμβάλλοντας στη διατήρηση πιο χαμηλής θερμοκρασίας στο εσωτερικό του σπιτιού.

Δες γιατί αυτή η απλή πρακτική είχε επιστημονική βάση και πώς μπορείς να την αξιοποιήσεις και σήμερα.