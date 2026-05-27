Λευκάδα: Αναγνωρίστηκε από συγγενείς η σορός 67χρονου άνδρα που ξεβράστηκε στο Πόρτο Κατσίκι

Σοκ προκάλεσε στη Λευκάδα ο εντοπισμός σορού άνδρα, που ξέβρασε η θάλασσα νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης 27 Μαΐου 2026 στην παραλία Πόρτο Κατσίκι, ένα από τα πιο γνωστά σημεία του νησιού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του τοπικού μέσου ilefkada.gr, η σορός ανήκει σε 67χρονο άνδρα, κάτοικο της περιοχής, ο οποίος αναγνωρίστηκε από συγγενικά του πρόσωπα.



Ο άνδρας δεν είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος, καθώς μέχρι και το πρωί της Τρίτης 26 Μαΐου 2026 είχε θεαθεί στην περιοχή από οικείους του, γεγονός που είχε καθησυχάσει την οικογένειά του.

Μέχρι στιγμής, τα ακριβή αίτια του θανάτου του δεν έχουν γίνει γνωστά, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.

Η σορός του 67χρονου αναμένεται να μεταφερθεί στην Πάτρα, όπου θα πραγματοποιηθεί νεκροψία - νεκροτομή, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.



Οι Αρχές διερευνούν την υπόθεση, ενώ η είδηση έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία της Λευκάδας.