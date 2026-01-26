Λευκάδα: Μυστήριο με τη βόμβα στην ακατοίκητη βίλα επιχειρηματία με έδρα τη Νέα Υόρκη

Πέπλο μυστηρίου καλύπτει την αποτυχημένη προσπάθεια κάποιων να ανατινάξουν τη βίλα ενός 81χρονου επιχειρηματία, ο οποίος ξεκίνησε από τη Λευκάδα πριν από σχεδόν 5 δεκαετίες και πλέον κυριαρχεί -στον κλάδο του- στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ.

Ήταν μεσημέρι της Κυριακής (25/1) όταν ο 43χρονος επιστάτης – συντηρητής της ακατοίκητης τον χειμώνα βίλα στην περιοχή της Βασιλικής στη Λευκάδα, εντόπισε ένα ύποπτο αντικείμενο στην είσοδο του οικήματος. Άμεσα ενημέρωσε την ΕΛ.ΑΣ. και επί τόπου έφτασαν ισχυρές αστυνομικές για να αποκλείσουν τον χώρο, καθώς όπως διαπιστώθηκε πράγματι υπήρχε εκρηκτικός μηχανισμός. Σύμφωνα με πληροφορίες, η βόμβα ήταν βάρους 3 κιλών και μάλιστα αποτελούταν από πολύ ισχυρή εκρηκτική ύλη και συγκεκριμένα ζελατοδυναμίτιδα.

Η ενεργοποίηση της θα γινόταν με βραδύκαυστο πυραγωγό φυτίλι, στο οποίο ο επίδοξος βομβιστής έβαλε φωτιά με σκοπό να προκληθεί έκρηξη. Άγνωστο γιατί όμως η καύση του δεν ολοκληρώθηκε με αποτέλεσμα να μη γίνει η έκρηξη και ο μηχανισμός να είναι αυτούσιος στα χέρια των αστυνομικών, μετά την απενεργοποίηση του από ειδικό πυροτεχνουργό.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το ΤΔΕΕ Λευκάδας, ενώ γίνεται συλλογή στοιχείων από την ευρύτερη περιοχή κι έχει ξεκινήσει η διαδικασία λήψης μαρτυρικών καταθέσεων για να φτάσουν οι Αρχές σε αυτούς που έβαλαν στο στόχαστρο τον 81χρονο επιχειρηματία.