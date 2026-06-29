Λευκάδα: Σε κρίσιμη κατάσταση 50χρονη μετά από πτώση βράχου στους καταρράκτες στο Νυδρί

Μάχη για τη ζωή της δίνει μια 50χρονη Ελληνοβρετανίδα, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά όταν βράχος αποκολλήθηκε και την χτύπησε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια επίσκεψής της στους καταρράκτες στο Νυδρί Λευκάδας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ilefkada.gr, το ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας (29/6), την ώρα που η γυναίκα βρισκόταν στην περιοχή μαζί με την παρέα της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, βράχος αποκολλήθηκε αιφνιδίως και την τραυμάτισε στο κεφάλι, προκαλώντας της βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και πληρώματα του ΕΚΑΒ, τα οποία προσέγγισαν την τραυματία και την μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας.

Η 50χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σταθεροποίησή της. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία διακομιδής της σε νοσοκομείο με Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, προκειμένου να λάβει εξειδικευμένη φροντίδα.

Τη στιγμή της αποκόλλησης του βράχου στην περιοχή βρίσκονταν και άλλοι επισκέπτες, οι οποίοι επιχείρησαν να προστατευθούν. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, καταγράφηκαν και ελαφροί τραυματισμοί, χωρίς ωστόσο να εμπνέουν ανησυχία.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες αποκολλήθηκε ο βράχος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.