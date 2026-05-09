Λευκάδα: Στο μικροσκόπιο η «διαδρομή» του μυστηριώδους drone - Τα σενάρια για στόχο σε ρωσικά πλοία

Το μυστήριο γύρω από το προηγμένης τεχνολογίας θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στα Βασιλικά της Λευκάδας επιχειρούν να λύσουν οι ελληνικές αρχές, με τις έρευνες να επικεντρώνονται πλέον στη «διαδρομή» που ακολούθησε πριν καταλήξει στο Ιόνιο. Το drone έχει ήδη τεθεί στο μικροσκόπιο των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ εξετάζονται τόσο η προέλευσή του όσο και ο πιθανός επιχειρησιακός του ρόλος στη Μεσόγειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, οι αρμόδιες υπηρεσίες ερευνούν πού κατασκευάστηκε το μη επανδρωμένο σκάφος, ποια είναι τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, οι δυνατότητές του, αλλά και τι ακριβώς μετέφερε. Η υπόθεση αξιολογείται ως ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς εκτιμάται ότι ένα τέτοιο drone μπορεί να αποτελέσει απειλή όχι μόνο για την ελεύθερη ναυσιπλοΐα, αλλά και για τα σκάφη αναψυχής που κινούνται στη Μεσόγειο, ακόμη και για παράκτιες περιοχές.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και το ενδεχόμενο το drone να είχε συγκεκριμένο επιχειρησιακό στόχο. Πηγές της ακτοφυλακής, σύμφωνα με διεθνή μέσα, εξετάζουν το σενάριο το θαλάσσιο drone να προοριζόταν να πλήξει πλοία που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Οι ίδιες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι είτε συμμετείχε σε αποστολή παρόμοιων drones είτε έχασε την πορεία του εξαιτίας προβλήματος στο σύστημα τηλεκατεύθυνσης ή στο σήμα του.

Το Mega, επικαλούμενο πηγές από την έρευνα, ανέφερε ότι το drone φαίνεται να έχασε την κατεύθυνσή του, γεγονός που ενισχύει το σενάριο τεχνικής βλάβης. Μάλιστα, στο εσωτερικό του εντοπίστηκαν τέσσερις σελίδες με χειρόγραφες σημειώσεις που σχετίζονται με τη συνδεσμολογία και τη λειτουργία του συστήματος, στοιχείο που εξετάζεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τις αρχές ασφαλείας.

Οι ερευνητές επιχειρούν τώρα να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή που ακολούθησε το drone πριν φτάσει στις ακτές της Λευκάδας, αναζητώντας παράλληλα απαντήσεις για το ποιος το χειριζόταν και από ποιο σημείο ενδέχεται να ξεκίνησε. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αναμένεται να δώσουν κρίσιμα στοιχεία για τις δυνατότητές του, την εμβέλειά του και την πιθανή αποστολή του.

Η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον. Το BBC και το Reuters μετέδωσαν την είδηση του εντοπισμού του drone στο Ιόνιο, εστιάζοντας στα σενάρια που συνδέουν την παρουσία του με τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας. Το BBC, σε δημοσίευμά του με τίτλο «Η Ελλάδα εξετάζει μυστηριώδες ναυτικό drone που βρέθηκε στο Ιόνιο Πέλαγος», περιγράφει το περιστατικό και σημειώνει ότι οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το drone να σχετιζόταν με επιχειρήσεις κατά ρωσικών δεξαμενόπλοιων.

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί και η στιγμή κατά την οποία στελέχη του Λιμενικού παρέλαβαν το προηγμένης τεχνολογίας drone από την περιοχή της Λευκάδας, με τις εικόνες να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου και να εντείνουν τα ερωτήματα γύρω από την πραγματική αποστολή του.