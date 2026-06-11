Λευκάδα: Βέλγος τουρίστας έπεσε από βράχο ενώ επιχειρούσε να βγάλει selfie - Τραυματίστηκε σοβαρά

Σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Λευκάδας ένας 62χρονος τουρίστας από το Βέλγιο, έπειτα από πτώση που είχε από βράχο στην περιοχή της Καρυάς, όταν επιχείρησε να φωτογραφηθεί με φόντο τη θέα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο άνδρας βρισκόταν σε σημείο με πανοραμική θέα και προσπάθησε να τραβήξει μια selfie. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε την ισορροπία του, με αποτέλεσμα να πέσει σε βραχώδες σημείο και να τραυματιστεί σοβαρά στο πρόσωπο.

Στο σημείο σήμανε άμεσα συναγερμός και ο 62χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Λευκάδας, όπου οι γιατροί σταθεροποίησαν την κατάστασή του.

Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, αναμένεται να διακομιστεί σε εξειδικευμένο νοσοκομείο της Αθήνας, προκειμένου να υποβληθεί σε σειρά χειρουργικών επεμβάσεων για την αποκατάσταση των εκτεταμένων κακώσεων που υπέστη στο πρόσωπο.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ