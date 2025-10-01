«Λευκός καπνός» για 1.000 φθηνότερα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ – Τι ανακοίνωσε ο Θεοδωρικάκος

Σε συμφωνία κατέληξαν ο υπουργός ΑνάπτυξηςΤάκης Θεοδωρικάκος με εκπροσώπους των αλυσίδων λιανεμπορίου, με αντικείμενο την πρωτοβουλία για μείωση τιμών σε 1.000 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Η λίστα με τους 1.000 κωδικούς θα δοθεί μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου και σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr θα τεθεί σε ισχύ στις 13 Οκτωβρίου.

«Να μειώσουν τα σούπερ μάρκετ το κέρδος»

Μετά τη συνάντηση με τους εκπροσώπους των αλυσίδων λιανεμπορίου, ο Τάκης Θεοδωρικάκος έστειλε μήνυμα προς δύο κατευθύνσεις: αφενός ότι η κυβέρνηση συνεχίζει –όπως είπε– τη «μάχη» για την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών, μέσα από μειώσεις φόρων, αυξήσεις μισθών και αυστηρούς ελέγχους στην αγορά· αφετέρου ότι η πρωτοβουλία μείωσης τιμών σε 1.000 βασικούς κωδικούς στα σούπερ μάρκετ αποτελεί ένα θετικό βήμα, το οποίο όμως δεν αρκεί.



Ο υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε πως η Ελλάδα καταγράφει πληθωρισμό τροφίμων 1,4% έναντι 3% στην Ευρωζώνη, αποδίδοντας το αποτέλεσμα στις πιέσεις που ασκεί η κυβέρνηση προς τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, ζήτησε πιο γενναία συμμετοχή από τις ίδιες τις αλυσίδες, με μείωση του μεσοσταθμικού τους κέρδους, ώστε οι καταναλωτές να δουν ουσιαστικές μειώσεις σε περισσότερα προϊόντα, για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.



«Είναι ζήτημα κοινωνικής ευθύνης και συνοχής», σημείωσε με έμφαση, καλώντας τα σούπερ μάρκετ να στηρίξουν έμπρακτα τα νοικοκυριά που δυσκολεύονται.



Σημειώνεται ότι για την πρωτοβουλία μείωσης των τιμών σε περισσότερους από 1.000 κωδικούς έχει υπάρξει συνεργασία του Υπουργείου Ανάπτυξης με τον Σύνδεσμο των Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας.

Ποια προϊόντα συμμετέχουν στην πρωτοβουλία

Σύμφωνα με πληροφορίες του υπουργείου ανάπτυξης η ανακοίνωση των προϊόντων που θα συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία θα γίνει είτε με τον συνολικό αριθμό είτε με ένα μεγάλο πακέτο κωδικών το οποίο θα ακολουθήσουν νεότερες ενημερώσεις. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως τα προϊόντα που θα ενταχθούν σε καθεστώς μείωσης τιμής θα καθοριστούν από τους προμηθευτές ωστόσο στο μέτρο συμμετέχουν όλα τα τυποποιημένα προϊόντα.

Ενδεικτικά:

Ζυμαρικά

Αρτοσκευάσματα

Δημητριακά

Χυμοί

Σοκολάτες

Ελαιόλαδο

Γάλα- γιαούρτι

Απορρυπαντικά

Είδη προσωπικής φροντίδας

Και τα PL στη μάχη

Σούπερ μάρκετ και προμηθευτές θα πιέσουν τις τιμές και στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Οι αλυσίδες μάλιστα σκοπεύουν να «χτίσουν» πάνω στη μείωση των προμηθευτών με δικό τους επιπλέον discount. Το γεγονός ότι ο πληθωρισμός τροφίμων έχει υποχωρήσει δίνει μεγαλύτερα περιθώρια.