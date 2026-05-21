Λευκός Οίκος στον FLASH: Δεν υπάρχει προγραμματισμένο ταξίδι του προέδρου στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή

Στον «αέρα» βρίσκεται η επίσκεψη του προέδρου Τραμπ στην Τουρκία τον Ιούλιο για την κρίσιμη σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ όπως ξεκαθάρισαν αμερικανοί αξιωματούχοι από τον Λευκό Οίκο επικαλούμενοι μάλιστα λόγους ασφαλείας.

«Επεξεργαζόμαστε τις λεπτομέρειες» είπαν οι ίδιοι όταν ρωτήθηκαν σχετικά με το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος εάν δεν μεταβεί στην Τουρκία τότε υπάρχει ενδεχόμενο επίσκεψης του Ταγίπ Ερντογάν μαζί με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε νωρίτερα τον Ιούνιο, στην Ουάσιγκτον.

Ο ανταποκριτής του FLASH στις HΠΑ Δημήτρης Σουλτογιάννης ρώτησε επίσημα τον Λευκό Οίκο εάν υπάρχει κάποιο νεότερο ως προς το ενδεχόμενο επίσκεψεης του προέδρου Τραμπ στην Ελλάδα.



«Δεν υπάρχει κανένα προγραμματισμένο ταξίδι του προέδρου αυτή την ώρα» τόνισαν επίσημα στον Δημήτρη Σουλτογιάννη από το γραφείο Τύπου του Λευκού Οίκου.

