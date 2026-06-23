Λιάγκας για Αρναούτογλου: «Η γνώμη μου δικαιώνεται γιατί αυτές είναι οι εκπομπές που βλέπει ο κόσμος»

Ο Γιώργος Λιάγκας -από το πουθενά- επανήλθε στο εάν έχει κόντρα με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, στο γιατί έβγαλε τον παρουσιαστή στον αέρα της εκπομπής του, στο γιατί την επόμενη μέρα της επικοινωνίας τους ξανάπιασε το θέμα του τι θα παρουσιάζει στην εκπομπή του… «Επειδή γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα το τελευταίο διάστημα γι’ αυτήν την περιβόητη κόντρα, και επειδή βλέπω την αφεντομουτσουνάρα μου να πρωτοστατεί σε αυτήν την περιβόητη κόντρα, δηλαδή για να το λήξουμε…

Παίρνει ένας άνθρωπος τηλέφωνο στο κοντρόλ και ζητάει να παρέμβει στην εκπομπή. Θα ήταν αγένεια να πω όχι, θα μπορούσα και να πω όχι! Εκπομπή μου είναι, θα μπορούσα να πω δεν θέλω να βγάλω κανέναν. Τον βγάζω. Κάνουμε έναν διάλογο. Όταν έχεις κάποιον φιλοξενούμενο που σου ζητάει να βγει, δεν του έχεις ζητήσει, δεν έχεις ζητήσει εσύ σε κάποιον να βγει για να λύσετε κάποια διαφορά. Σου ζητάει από μόνος του, γιατί στο μυαλό του θέλει να πει κάτι. Δικαίωμά του. Το λέει αλλού, το ’πε κι εδώ. Τελειώνει η ιστορία.

Απαγορεύεται εγώ την επόμενη, τη μεθεπόμενη ή την παραμεθεπόμενη μέρα, όχι να απαντήσω σε αυτόν, αλλά να αιτιολογήσω γιατί τα τελευταία πολλά χρόνια επιλέγω να κάνω αυτού του είδους την εκπομπή; Και με τεκμηρίωση. Διότι εκείνη την ημέρα, την επόμενη, υπήρχε το θέμα με τη γυναικοκτονία. Και λέω μια εκπομπή ποια σήμερα στην τηλεόραση, σε οποιαδήποτε ζώνη, για μένα θα έπρεπε πρώτο θέμα να έχει τη γυναικοκτονία. Αυτό είπα. Δεν ήταν καμία πληρωμένη απάντηση.

Είναι λοιπόν η γνώμη μου, η οποία γνώμη μου, γιατί όλοι κρινόμαστε στο αποτέλεσμα, τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια στην τηλεόραση μάλλον δικαιώνεται, γιατί αυτές είναι οι εκπομπές που βλέπει ο κόσμος. Δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί όλοι εκ του αποτελέσματος κρινόμαστε και από τη διάρκειά μας στη δουλειά που επιλέγουμε να κάνουμε ή που μας αφήνουν οι άλλοι να την κάνουμε, να πούμε και ευχαριστώ. Δεν καταλαβαίνω όμως γιατί αυτό πρέπει να είναι μια κόντρα. Δεν καταλαβαίνω γιατί μια διαφορετική τοποθέτηση, που δεν την προκάλεσες και εσύ στο τέλος τέλος, να δημιουργεί κόντρα με έναν άλλον άνθρωπο», είπε στο «Πρωινό».

«Με ανθρώπους δεν έχω πρόβλημα»

«Εγώ δεν έχω κανένα προσωπικό πρόβλημα με κανέναν, παιδιά. Με τον μόνο που έχω προσωπικό πρόβλημα είναι με τον λαγοκέφαλο που πολύ πιθανόν φέτος θα μου στερήσει καμιά βουτιά παραπάνω.

Με ανθρώπους δεν έχω πρόβλημα πραγματικά δηλαδή. Να είμαστε όλοι καλά και στο χωνευτήρι αυτό που λέγεται τηλεόραση, όλοι οι καλοί χωράνε. Όλοι οι καλοί χωράνε, για όνομα του Θεού και της Παναγίας δηλαδή. Το θέμα δεν είναι αυτή η παρόλα περί ψυχαγωγίας ή ενημέρωσης. Είναι όταν λέμε θα κάνουμε ψυχαγωγία, αν κάνουμε ψυχαγωγία με αισθητική ή αν κάνουμε αντιαισθητική ψυχαγωγία, περί αυτού πρόκειται. Ή όταν κάνουμε ενημέρωση, αν θα φτάσουμε σε κάποια όρια ή αν θα τα ξεπεράσουμε τα όρια, αυτή είναι η ιστορία όλη».