Λιάγκας για Athens Pride: «Ο μεγαλύτερος φασισμός της ελληνικής κοινωνίας είναι να σε λένε ομοφοβικό»

Μετά τον σάλο που προκάλεσε η απόφαση της ΣΤΑΣΥ να μην τοποθετήσει αφίσες του φετινού Athens Pride -που πραγματοποιείται το Σάββατο 13 Ιουνίου στην πλατεία Συντάγματος- σε Μετρό, Ηλεκτρικό και Τραμ ξέσπασε κακός χαμός στα social media με τους υπέρμαχους της απόφασης αυτής, αλλά και τους πολέμιούς της, ενώ το ίδιο σκηνικό είδαμε να επαναλαμβάνεται και στην ελληνική τηλεόραση. Το πάνελ της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα «Το πρωινό» μοιράστηκε στα δύο και ακούστηκαν απίστευτες ομοφοβικές εκφράσεις που αποδεικνύουν γιατί ακόμα εν έτει 2026 χρειαζόμαστε το Pride και κάθε δράση για ισότητα και συμπερίληψη στην ελληνική κοινωνία!

«Όταν αρνείσαι μια τέτοια κοινωνική εκδήλωση, την οποία παρουσιάζεις επί 10 χρόνια και ξαφνικά την κόβεις, είναι πολιτική θέση. Είναι μία κατάκτηση να μπει η αφίσα του Pride στους δημόσιους χώρους. Είναι ξεκάθαρα ομοφοβική επιλογή», σχολίασε ο Πάνος Κατσαρίδης.

«Δεν γίνεται το 2026 να μιλάμε για κατάκτηση και αγώνα. Οι άνθρωποι αυτοί πλέον δεν έχουν ίσα δικαιώματα; Ήταν εποχές που οι άνθρωποι αυτοί ήταν καταπιεσμένοι. Σήμερα δεν βλέπω κάποια καταπίεση. Οι άνθρωποι αυτοί θα προβάλλουν για μία ακόμα φορά τη σεξουαλικότητά τους που εμένα με βρίσκει αντίθετη, δεν μου αρέσει, οποιοσδήποτε και να είναι. Δεν μπορούμε να μιλάμε σήμερα για κατακτήσεις. Ό,τι ήθελαν τους έχει δοθεί. Για ποιον λόγο, λοιπόν, μιλάμε για έναν κοινωνικό αγώνα που δίνουν; Ποιος είναι ο κοινωνικός αγώνας;», επισήμανε η Γιώτα Κηπουρού.

«Όταν οι άνθρωποι αυτοί τρώνε ξύλο ακόμα στον δρόμο, κάποιες φορές η ουδετερότητα δεν είναι θέση. Αυτή η ουδετερότητα είναι ύποπτη», είπε με έντονο ύφος η Φωτεινή Πετρογιάννη για να της απαντήσει η Γιώτα Κηπουρού: «Πότε έφαγαν τελευταία φορά ξύλο στον δρόμο; Αν έτρωγαν ξύλο στο δρόμο οι άνθρωποι αυτοί, δεν θα είχαν τώρα το δικαίωμα να περάσουν τόσο όμορφα αύριο το απόγευμα» και να ανταπαντήσει η Πετρογιάννη: «Οι ομοφοβικές επιθέσεις δεν είναι μόνο το ξύλο στον δρόμο, είναι και το διαδίκτυο».

Τον λόγο πήγε ο Γιώργος Λιάγκας λέγοντας πως είτε έτσι, είτε αλλιώς θα σε πουν ομοφοβικό ή φασίστα. «Είναι και κάποιοι μεγάλοι σε ηλικία που βγαίνουν έξω και λένε: ντροπή να προβάλουν τέτοιους ομοφυλόφιλους. Δυστυχώς υπάρχει μια μερίδα της κοινωνίας που λέει: ντροπή στον Μητσοτάκη που προβάλει τους ομοφυλόφιλους. Ο κόσμος μερικές φορές εισπράττει τα μηνύματα πιο απλοϊκά, άρα μπαίνοντας στο μετρό που είναι μαζικό, ο μεροκαματιάρης ηλικιωμένος μπορεί να μεταβολίζει τα πράγματα λίγο διαφορετικά και να πει γιατί η κυβέρνηση προβάλει τους ομοφυλόφιλους; Δεν είσαι υποχρεωμένος να το βάλεις στο μετρό, ούτε αν δεν το βάλεις είσαι ομοφοβικός και φασίστας.

Υπάρχουν ομοφυλόφιλοι καλλιτέχνες που την οποιαδήποτε αρνητική κριτική που κάνεις, δεν την αποδίδουν στο ότι δεν σου αρέσει το έργο τους, αλλά λένε ότι είσαι ομοφοβικός. Αυτό για μένα είναι ο μεγαλύτερος φασισμός που υπάρχει τα τελευταία χρόνια στην ελληνική κοινωνία. Δεν μιλάει κανείς γι’ αυτόν όμως. Άντε μην ανοίξω το στόμα μου τώρα και πω και ονόματα και τους πάρει όλους ο διάολος. Τρεις εβδομάδες μου έμειναν, θα τα πω όλα!»