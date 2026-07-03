Λιάγκας: «Είναι η πρώτη φορά που τελειώνει μια εκπομπή και δεν μπορώ να πω αν θα είμαστε του χρόνου»

Προβληματισμένος φάνηκε ο Γιώργος Λιάγκας στο κλείσιμο της φετινής σεζόν για το «Πρωινό», αφού ναι μεν έχει ανανεώσει τη συνεργασία του με τον ΑΝΤ1, δεν γνωρίζει όμως ακριβώς τις τελικές λεπτομέρειες για το πώς θα είναι η εκπομπή του χρόνου. Στο τηλεοπτικό του αντίο εξέφρασε την αγωνία του για την τηλεόραση του μέλλοντος.

«Οι δύο ώρες που δεν θέλω ποτέ να ζω στη ζωή μου είναι η έναρξη και η λήξη της τηλεοπτικής χρονιάς. Πρέπει να πω κάποια λόγια, δεν γίνεται διαφορετικά. Ήταν μια ιδιαίτερη τηλεοπτική περίοδος, αλλάζουν πολλά πράγματα στην ελληνική τηλεόραση. Θα το ζήσουμε όλοι είτε ως θεατές, είτε ως συμμετέχοντες… Θα αλλάξει πολύ η ελληνική τηλεόραση και κάποιοι άνθρωποι που είχατε συνηθίσει δεν θα είναι σε αυτή και θα έρθουν κάποιοι καινούριοι».

Χωριστοί δρόμοι

«Για εμάς ήταν μια χρονιά με θετικό πρόσημο. Στα περιβόητα δυναμικά κοινά, αυτή η εκπομπή έδωσε τη μάχη της. Δεν ήταν πρώτη φέτος, δεν έχει σημασία. Έτσι κι αλλιώς, όταν απευθυνόμαστε στους τηλεθεατές, απευθυνόμαστε στο σύνολο των τηλεθεατών που μας βλέπουν. Στις infotainment εκπομπές, το Πρωινό έκοψε πρώτο το νήμα.

Δεν μπορώ να σας πω τι θα γίνει του χρόνου. Είναι η πρώτη φορά που τελειώνει μια εκπομπή και δεν μπορώ να σας πω αν θα είμαστε μαζί ή όχι του χρόνου, για λόγους που δεν αφορούν εμένα. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι πως με κάποιους ανθρώπους χωρίζουν τηλεοπτικά οι δρόμοι μας».