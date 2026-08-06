Λιάγκας - Αντωνά: Αγκαλιά στην Μύκονο με θέα το ηλιοβασίλεμα (Φωτογραφία)

Ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά συνεχίζουν τις καλοκαιρινές του διακοπές στην Μύκονο, απολαμβάνοντας πέρα από τις χαρές του νησιού και την παρέα ο ένας του άλλου. Αγκαλιές, βουτιές, ηλιοβασιλέματα και χαμόγελα για το τρίτο κοινό καλοκαίρι του ερωτευμένου ζευγαριού στο νησί των Ανέμων.

Η Μαρία Αντωνά μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους, στιγμιότυπα από τις ξέγνοιαστες στιγμές τους στο κοσμοπολιτικό νησί, παιχνίδια με το ηλιοβασίλεμα αλλά και πόζες με τον αγαπημένο της Γιώργο Λιάγκα, ενώ οι δυο τους δείχνουν ιδιαίτερα χαλαροί και ήρεμοι, αγκαλιασμένοι με θέα το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου.

Το ζευγάρι επιλέγει να κρατάει χαμηλούς τόνους όσον αφορά την προσωπική του ζωή και σπάνια ανεβάζουν κοινές τους φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρόλο που περνάνε αρκετό χρόνο μαζί.