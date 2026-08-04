LIFE Celebrities Showbiz Γιώργος Λιάγκας Μύκονος Διακοπές

Λιάγκας - Αντωνά: Το τρίτο καλοκαίρι της σχέσης τους και οι διακοπές στην Μύκονο (φωτογραφία)

Φωτογραφίζονται ευδιάθετοι σε γνωστό μαγαζί του νησιού.

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Τζώρτζια Γεωργίου

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Ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντώνα συνεχίζουν τις διακοπές τους στο νησί των Ανέμων, απολαμβάνοντας το τρίτο καλοκαίρι της σχέσης τους. Το ζευγάρι βρέθηκε στην Μύκονο για στιγμές χαλάρωσης, ηρεμίας αλλά και καλού φαγητού. Ο γνωστός παρουσιαστής ανέβασε μία φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram, όπου παρέα με την Μαρία Αντωνά και την Σούλα Λιάκου, γνωστή επιχειρηματία του νησιού, φαίνονται να απολαμβάνουν την στιγμή.

Ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά, επέλεξαν για την βραδινή τους έξοδο να δειπνίσουν σε γνωστό bar - restaurant του νησιού, όπου φωτογραφήθηκαν μπροστά στην εντυπωσιακή πισίνα του χώρου. Από τις σπάνιες φορές, που ο γνωστός παρουσιαστής επιλέγει να μοιραστεί προσωπικές του στιγμές με τους διαδικτυακούς του φίλους. 

Δείτε τη φωτογραφία:

Πηγή Instagram
Πηγή Instagram

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LIFE Celebrities Showbiz Γιώργος Λιάγκας Μύκονος Διακοπές

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