Λιάγκας: Εμφάνιση - έκπληξη της Αντωνά στην εκπομπή του ή πρόβα για την επερχόμενη συνεργασία τους;

Εμφάνιση - έκπληξη που κανείς δεν περίμενε έκανε η Μαρία Αντωνά στην εκπομπή «Το Πρωινό» του αγαπημένου της συντρόφου Γιώργου Λιάγκα και με το που βγήκε στο τηλεοπτικό παράθυρο δίπλα από εκείνον προκειμένου να προλογίσει τη συνέντευξη που έκανε στον μπασκετμπολίστα του Ολυμπιακού Τόμας Γουόκαπ ο παρουσιαστής την ενθάρρυνε λέγοντάς της να μην έχει άγχος.

«Είδες ότι έχω άγχος; Με το που περνάει κάποιος την πόρτα του σπιτιού σου, αγχώνεται» είπε χαρακτηριστικά η Μαρία Αντωνά ενώ η Φωτεινή Πετρογιάννη τόνισε με χιούμορ: «Αυτό το διπλό πλάνο θα μείνει στην ιστορία».

Ο Γιώργος Λιάγκας από την πλευρά του ανέφερε: «Θα λυσσάξουν όλοι τώρα, θα πουν: «Την έβγαλε, του χρόνου θα είναι μαζί κ.τ.λ…» γνωρίζοντας ότι όντως όλοι θα σχολιάσουν την παρουσία της Μαρίας στην εκπομπή του μιας και το τηλεοπτικό ρεπορτάζ εδώ και αρκετό καιρό κάνει λόγο για συνεργασία του ζευγαριού την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, μιας και η εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου όπως όλα δείχνουν θα ολοκληρωθεί και μάλιστα πρόωρα, στις 28 Ιουνίου και όχι στις 5 Ιουλίου όπως ήταν ο αρχικός προγραμματισμός.

Το ζευγάρι είναι δύο χρόνια μαζί και πλέον δεν κρύβει τον έρωτά του. Μάλιστα η ίδια σε πρόσφατη συνέντευξή της είχε εξομολογηθεί: «Έχω εξελιχθεί πολύ γιατί είμαι με έναν άνθρωπο που είναι πολύ γλυκός, πάρα πολύ σκεπτόμενος και είναι πολύ ωραίο να βρίσκεσαι με ανθρώπους που μπορούν πνευματικά να σε πάνε ένα επίπεδο παραπάνω. Τον συμβουλεύομαι γενικά στις σκέψεις που μπορεί να έχω. Σε ό,τι μπορεί να με προβληματίζει ή να σκέφτομαι διπλά. Είναι πάρα πολύ σημαντική η γνώμη του για μένα».