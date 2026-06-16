Λιάγκας για Αρναούτογλου: «Αυτή την τηλεόραση μπορεί να κάνει, αυτή την τηλεόραση κάνει»

Ο Γιώργος Λιάγκας έδωσε συνέχεια στην «κόντρα» του με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου που μέσω του «Πρωινού» (15/6) υποστήριξε πως ο ίδιος δεν μπορεί να δει ένα πρόγραμμα που μεταπηδά από μία δολοφονία σε ένα θέμα όπως ο γάμος της Δανάης Μπάρκα, χτυπώντας δηλαδή ευθέως τον ίδιο τον δημοσιογράφο και τις επιλογές που κάνει ως προς τη θεματολογία της εκπομπής.

Συγκεκριμένα ο παρουσιαστής είπε: «Όταν εσύ παίζεις μια δολοφονία, και μου βγάζεις τον ξάδερφο, και το πόσα εκατοστά ήταν το μαχαίρι, μην θέλεις σε δυο δευτερόλεπτα εγώ μετά να γελάσω που μου δείχνεις το γάμο της Δανάης Μπάρκα. Δεν θα γελάσω, ήδη μου έχεις χαλάσει την ψυχολογία. Δεν μπορώ να το παρακολουθήσω αυτό το πρόγραμμα. Εγώ, σαν Γρηγόρης.

Έχουν γίνει πολύ μεγάλα περιστατικά και δυστυχήματα τεράστια στην Ελλάδα. Σταμάτησα να κάνω δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε μέρες εκπομπή, για να σεβαστώ, γιατί δεν μπορούσα σ’ εκείνο το κλίμα. Και συνέχισα. Δεν μπορώ εγώ, σαν αμιγώς ψυχαγωγικό πρόγραμμα, να το χειριστώ».

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Ο Γιώργος Λιάγκας «σφάζει με το γάντι» τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: «Αυτή την τηλεόραση μπορεί να κάνει, αυτή την τηλεόραση κάνει!» pic.twitter.com/Z6yibcMwh0 — Flash.gr (@flashgrofficial) June 16, 2026

«Ο καθένας αυτό που μπορεί αυτό το κάνει»

Και μπορεί ο Λιάγκας να μην απάντησε αμέσως στον Αρναούτογλου, επανήλθε όμως μια μέρα μετά (16/6) αφού είχε χρόνο να σκεφτεί και να επεξεργαστεί πως θα… σφάξει με το γάντι τον συνάδελφό του. «Να πω και κάτι, γιατί το έχω απωθημένο μέσα μου. Όταν φιλοξενείς έναν άνθρωπο, οφείλεις να είσαι ευγενικός. Και χθες που φιλοξένησα τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, εγώ κατανοώ απόλυτα τη θέση του και τη σέβομαι απόλυτα. Αυτή την τηλεόραση μπορεί να κάνει, αυτή την τηλεόραση κάνει! Ο καθένας αυτό που μπορεί αυτό το κάνει και αυτό που κάνει, το κάνει εξαιρετικά, ίσως καλύτερα απ’ τον καθένα μας, που το έχουμε κάνει κι εμείς, εννοώ την ψυχαγωγία, για να μην παρεξηγηθώ. Όμως, όπως ο Γρηγόρης μαυρίζει η καρδιά του όταν παίζει ένα τέτοιο θέμα και μετά από μία ώρα δεν μπορείς να πας στον γάμο της Δανάης Μπάρκα, εμένα θα μαύριζε η καρδιά μου, όταν δημοσιογραφικά -γιατί είμαι δημοσιογράφος και αυτό δεν το απεμπολώ- ερχόμουν εδώ σήμερα και ξεκινούσα με τον γάμο της Δανάης Μπάρκα και δεν ξεκινούσα με τη γυναικοκτονία. Για να το τελειώνουμε το θέμα αυτό.

Γιατί φεύγοντας από την τηλεόραση, σε ένα μήνα, σε ένα χρόνο -εσείς θα το πείτε αυτό- θέλω να έχω αφήσει ένα αποτύπωμα, με τα λάθη μου, με τα σωστά μου, και να έχω και ένα διακύβευμα, ότι εγώ σε πέντε κρίσιμα θέματα είπα μια άποψη σωστή για την ελληνική κοινωνία. Η μπούρδα είναι τέλεια στην τηλεόραση και την υπηρετώ κι εγώ εξαιρετικά. Και έχω κάνει και 70% με σόου, με, με, με, με, το θέμα είναι, μεγαλώνοντας, να καταλάβεις ότι πρέπει να γίνεις και ουσιαστικός, όσο κάποιοι σου εκχωρούν αυτή τη δύναμη να μιλάς στα μάτια στον ελληνικό λαό. Για να τελειώνουμε με την ανοησία αυτή πια», είπε ο Λιάγκας.