Μπορεί στον αέρα του «10 Παντού» σήμερα Τρίτη 24/11 ο Νίκος Στραβελάκης και η Κατερίνα Παπακωστοπούλου να ήταν όλο καλά λόγια και αγκαλιές, κανείς όμως δεν μπορεί να ξεχάσει τον μεγάλο καβγά τους που παραλίγο να γίνει on air το πρωί της Παρασκευής 20/11. Βίντεο που κυκλοφορεί στα social media έχει απαθανατίσει όλο τον διάλογο των δύο δημοσιογράφων και φέρνει πραγματικά σε άβολη θέση όποιον το παρακολουθεί.

Ο Γιώργος Λιάγκας -φυσικά- δεν θα μπορούσε να μην πάρει θέση για το θέμα – φωτιά στην εγχώρια TV! «Χθες αναδείξαμε το θέμα μιας μεγάλης έντασης, μιας μεγάλης κόντρας που σημειώθηκε στο διάλειμμα της εκπομπής αυτών των δύο ανθρώπων. Υπάρχει ένα βίντεο το οποίο κάποιος μέσα από το κοντρόλ το τράβηξε, άρα είναι όλα καταγεγραμμένα.

Το βίντεο έχει κάνει το γύρο του χώρου των media. Αυτά που ακούστηκαν δεν είναι απλώς ακραία, είναι πρωτοφανή. Η χυδαιότητα με την οποία μιλάει ο ένας για τον άλλον είναι πρωτοφανής για τα χρόνια της τηλεόρασης.

Βγήκαν, λοιπόν, σήμερα σχεδόν αγκαλιασμένοι, σαν να κοιμήθηκαν μαζί το βράδυ στο ίδιο σπίτι και πήγαν παρεούλα να κάνουν την εκπομπή, σαν να μην τρέχει τίποτα, σαν να μην άνοιξε μύτη. Και οι δυο τους παρουσιάζουν μια θέση αφόρητη, αδειάζοντας ο ένας τον άλλον.

Σήμερα είναι η παγκόσμια ημέρα του… ψεύτη! Είναι ντροπή αυτό, αυτό είναι κοροϊδεύω τον κόσμο. Όταν οι άνθρωποι αυτοί, από την Παρασκευή και μετά, έχουν πάρει τηλέφωνο να ενημερώσουν το σινάφι ότι ο άλλος είναι ο κακός, δεν μπορεί σήμερα κοροϊδεύοντας τους πάντες, όταν και οι δύο μιλάνε για κακοποιητικές συμπεριφορές από τον άλλον, να βγαίνουν και να λένε ότι θα τρολάρουν τον κόσμο. Για εμένα αυτό είναι κοροϊδία», είπε ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1.