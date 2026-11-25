Ο Γιώργος Λιάγκας και η Κατερίνα Καινούργιου αντέδρασαν στις εξηγήσεις που έδωσαν ο Νίκος Στραβελάκης και η Κατερίνα Παπακωστοπούλου για το έντονο φραστικό επεισόδιο που είχαν, αλλά και στην κριτική που έκαναν στις εκπομπές που παίζουν απέναντί τους. «Γι’ αυτό ο κόσμος μουντζώνει τους δημοσιογράφους -και δικαίως- διότι μετά το σημερινό θέατρο του παραλόγου και του ψεύδους ντρέπεται και η ντροπή! Έλεος με τα ψεύδη. Ξαφνικά ξυπνήσαμε μια μέρα και ζηλέψαμε και θέλουμε να κάνουμε την καριέρα του κυρίου Στραβελάκη. Τον ζηλεύουμε και γι’ αυτό ακριβώς είπαμε αυτά που είπαμε χθες. Αν είναι δυνατόν να λέγονται τα πράγματα αυτά», είπε ο Λιάγκας και συνέχισε: «Και πάμε να τα πάρουμε από την αρχή με λογική και επιχειρήματα, για να καταλάβετε γιατί ακριβώς διαστρέφεται μια πραγματικότητα. Το είπα και το ξαναλέω για να μην παρεξηγηθώ ότι το να τραβήξεις βιντεοληπτικό υλικό από ένα κομμάτι της εκπομπής που δεν είναι στον αέρα, είναι ανήθικο, είναι παράνομο. Και μακάρι να τον πιάσετε τον άνθρωπο αυτόν που το έκανε και που το μοίρασε αριστερά και δεξιά και να τιμωρηθεί.

Εγώ που κάνω σαράντα χρόνια τηλεόραση, που έχω πραγματικά αντιπαρατεθεί με ανθρώπους, με επιχειρήματα, που έχω υψώσει φωνή, που μου έχουν υψώσει φωνή μέχρι εκεί, ουδέποτε έχω εκστομίσει τέτοιους χαρακτηρισμούς και ουδέποτε έχει τολμήσει κάποιος να μου εκστομίσει τέτοιους χαρακτηρισμούς.

Ούτε σκουπίδι μου έχει πει κανένας, ούτε έχω πει εγώ προφανώς, ούτε άντε… μου έχει πει κανένας, ούτε του έχω απαντήσει εγώ με τον ίδιο τρόπο. Ουδέποτε. Δεν έχω τύχει ποτέ κι έχω κάνει σαράντα χρόνια τηλεόραση σε τέτοιου είδους καβγά με χυδαίες εκφράσεις. Αν λοιπόν αυτό ήταν στο πλαίσιο ενός οικογενειακού καβγά, ρωτώ λοιπόν εγώ δημόσια τον κύριο και την κυρία, γιατί καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου εσείς τηλεφωνούσατε σε συναδέλφους λέγοντας ότι έχω εγώ δίκιο και όχι η άλλη πλευρά; Αφού ο καβγάς ήταν οικογενειακός.

Κακώς το βίντεο παίχτηκε. Πολύ ωραία, συμφωνούμε. Επειδή γνωρίζατε όμως ότι αυτό το πράγμα, είτε με βίντεο είτε χωρίς βίντεο, επειδή όταν υπάρχει κοινό κάπου ένας κάμεραμαν, θα το βγει να το πει αριστερά και δεξιά. Αυτό δεν απαγορεύεται. Ότι τσακώθηκε ο Στραβελάκης με την Παπακωστοπούλου.

Γιατί λοιπόν ρωτώ εγώ, παίρνατε εσείς δημοσιογράφους το Σαββατοκύριακο να τους πείτε ότι εντάξει μωρέ, ο άλλος φταίει, η άλλη φταίει, δε φταίω εγώ. Αφού το καβγαδάκι αυτό ήταν ένα οικογενειακό καβγαδάκι το οποίο θα έληγε εκεί. Από συνεργάτη τους έγινε η διαρροή. Κακώς. Έγινε όμως. Τώρα λοιπόν που έγινε, βγαίνουν και λένε ότι φταίνε οι άλλες εκπομπές που σχολιάζουν αυτό που έγινε. Αλήθεια τώρα;».

«Είναι σοκαριστικό, είναι χυδαίο»

Η Κατερίνα Καινούργιου πήρε επίσης θέση στο επίμαχο θέμα που έχει αναστατώσει την ελληνική τηλεόραση, είχε όμως μια εντελώς διαφορετική αντίδραση, αφού είπε χαρακτηριστικά: «Τόσα χρόνια που κάνω τηλεόραση, 23 χρόνια, δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Για μένα η διαρροή του βίντεο είναι χυδαία. Δεν ξέρω ποιος έκανε κάτι τέτοιο, ποιος ήθελε να ρεζιλέψει τόσο πολύ αυτούς τους ανθρώπους και τον σταθμό από τον οποίο πληρώνεται.

Είναι σοκαριστικό, είναι χυδαίο. Και επειδή αυτό έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου και πάρα πολλοί σχολιάζουν ωραίος ο κόσμος της τηλεόρασης, να σας πω όχι, δεν είναι αυτός ο κόσμος της τηλεόρασης. Δεν είναι αυτό που είδατε χθες ο κόσμος της τηλεόρασης. Ούτε συμπεριφέρονται όλοι έτσι πίσω από τις κάμερες.

Θέλω να είμαι αντικειμενική. Μίλησαν πάρα πολύ ωραία. Να σας πω την αλήθεια; Στο break λέμε απίστευτα πράγματα. Εντάξει, εδώ φτάσαμε σε ακραία σημεία. Εγώ δεν τα έχω ξαναδεί αυτά. Εννοώ βρισιές, λογομαχίες. Αλλά εμείς, ας πούμε, στο break λέμε τα προσωπικά μας, σχολιάζουμε κάποια πράγματα, μπορεί να λέμε πράγματα τα οποία ποτέ δεν θέλουμε να δημοσιοποιηθούν. Τα ξέρουν μόνο οι άνθρωποι στο control, ενώ μιλάμε μεταξύ μας και κάνουμε το δικό μας. Μπορεί να σχολιάζουμε κάποιον άλλον.

Δεν τσακωνόμαστε, αλλά εννοώ ότι η δημοσιοποίηση, παιδιά, είναι κάτι τραγικό. Αν είναι στο break που χαλαρώνουμε και νιώθω ότι είμαστε μεταξύ μας μια παρέα με τους ανθρώπους που συνεργαζόμαστε, να δημοσιοποιούνται όλα αυτά που λέμε, αλλοιωνόμαστε. Δεν μιλάω για τέτοια σκηνικά. Για μένα αυτό είναι σοκαριστικό.

Πολλές φορές μπορείς να πεις μια κουβέντα πάνω στον εκνευρισμό σου, στον αέρα θα το διορθώσεις, θα το φτιάξεις μετά. Αν δεν μπορείς να συνεργαστείς, θα φύγεις. Αν μπορείς να συνεργαστείς, θα κάτσεις και θα το παλέψεις. Δεν είναι εύκολες δουλειές, να ξέρεις ότι όλα τα μάτια είναι πάνω σου, στη συμπεριφορά σου, σε αυτά που θα πεις, σε αυτά που θα ακούσεις από τον άλλον. Είναι δύσκολες δουλειές και έχουν πολύ εκνευρισμό».