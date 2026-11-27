Από την ανάλυση των στίχων του «Φιδιού» μέχρι την ειρωνική πρόταση να οργανωθεί ένας έρανος για τον Νίκο Καρβέλα, ο Γιώργος Λιάγκας έδωσε σήμερα συνέχεια στη συζήτηση γύρω από τον νέο δίσκο του συνθέτη, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τους τόνους.

Στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, ο παρουσιαστής και οι συνεργάτες του έβαλαν στο μικροσκόπιο τους στίχους και άλλων τραγουδιών του άλμπουμ «Σαλαμίνος 74, Ταμπούρια», με τον Γιώργο Λιάγκα να εκτιμά ότι πίσω από ορισμένες αναφορές βρίσκεται η Άννα Βίσση.

«Έγραψε ένα δίσκο, στον οποίο βρίζει, υποτιμάει και εξευτελίζει την Άννα Βίσση. Τώρα που κόπηκε ο ομφάλιος λώρος και η χρηματοδότηση από την Άννα Βίσση, έχει ανάγκη να δουλέψει ο Καρβέλας», υποστήριξε αρχικά ο παρουσιαστής.

Η ειρωνική πρόταση για έρανο

Μετά την προβολή των στίχων ορισμένων τραγουδιών, ο Γιώργος Λιάγκας στάθηκε στις αναφορές του συνθέτη στα χρήματα, σχολιάζοντάς τες με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο.

«Είναι πολύ ωραία ευκαιρία να ξεκινήσουμε έναν έρανο για τον Νίκο Καρβέλα, ο οποίος σύμφωνα με το τραγούδι του δεν έχει μαντήλι να κλάψει γιατί δεν του δίνει πια λεφτά ο Κούστας. Ο Καρβέλας έχει βγάλει εκατομμύρια, δεν μπορεί να βγαίνει και να λέει στον μέσο Έλληνα πολίτη ότι δεν έχει μαντήλι να κλάψει», ανέφερε.

«Έχουν παιδί μαζί, αφήστε όλα τα άλλα»

Πέρα από το οικονομικό σκέλος, εκείνο στο οποίο έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα ο παρουσιαστής ήταν το γεγονός ότι ο Νίκος Καρβέλας και η Άννα Βίσση έχουν αποκτήσει μαζί ένα παιδί.

«Είναι δυσάρεστο όλο αυτό. Έχουν παιδί μαζί, αφήστε όλα τα άλλα, τα άλλα είναι λεφτά… Οι μεγάλες κόντρες γίνονται για δύο πράγματα, για τα γκομενικά και για τα οικονομικά. Μόνο γι’ αυτά τα δύο χαλάνε οι σχέσεις και οι φιλίες», σχολίασε.

Επανερχόμενος στους χαρακτηρισμούς που περιλαμβάνονται στους στίχους και τους οποίους ο ίδιος συνδέει με την τραγουδίστρια, ο Γιώργος Λιάγκας κατέληξε:

«Το να λέει για τη Βίσση ότι είναι φίδι με διχαλωτή γλώσσα, ότι ήταν παραδόπιστη, για τη μάνα του παιδιού σου δεν είναι πολύ βαρύ;».

Πάντως, η σύνδεση των συγκεκριμένων στίχων με την Άννα Βίσση αποτελεί ερμηνεία του παρουσιαστή και δεν έχει επιβεβαιωθεί από τον ίδιο τον Νίκο Καρβέλα στο διαθέσιμο ρεπορτάζ.