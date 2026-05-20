Λιάγκας: Ζητά καλάμι ψαρέματος και δηλώνει «Ακόμα και να σταματήσω την εκπομπή δεν θα πω τον λόγο»

Στις 3 Ιουλίου η εκπομπή «Το Πρωινό» ρίχνει αυλαία και ο Γιώργος Λιάγκας έχει αρχίσει εδώ και αρκετές ημέρες να πετάει σπόντες για το τηλεοπτικό του μέλλον.

Να θυμίσουμε ότι πρόσφατα ανέφερε: «Εγώ που ‘χω κάνει 30 χρόνια μία πορεία στη τηλεόραση... Δεν ξέρω… Μπορεί να είναι η τελευταία μου χρονιά φέτος στην τηλεόραση, μπορεί και να συνεχίσω, δεν το ξέρω, πραγματικά...».

Σήμερα, Τετάρτη 20 Μαΐου, ο παρουσιαστής δέχθηκε ερωτήσεις από τον Χάρη Λεμπιδάκη που ήταν καλεσμένος προκειμένου να συζητήσουν για τις τηλεοπτικές μεταγραφές και η στιχομυθία τους ήταν κάπως έτσι...

Χάρης Λεμπιδάκης: Εγώ πάντως στο καμαρίνι σου, σου είχα αφήσει ένα δώρο.

Γιώργος Λιάγκας: Τι δώρο μου ‘χεις αφήσει; Καλάμι ψαρέματος;

Χάρης Λεμπιδάκης: Όχι, έναν αφρό ξυρίσματος. Γιατί ξέρω ότι μέχρι την Παρασκευή θα έχεις ξυριστεί.

Γιώργος Λιάγκας: Τα ‘χω μάθει… Επειδή είναι λανθασμένο το ρεπορτάζ σου, αν αυτή τη στιγμή έπρεπε να μου φέρεις ένα δώρο, θα ‘πρεπε να μου φέρεις ένα καλάμι ψαρέματος, κι όχι έναν αφρό να ξυριστώ. Γιατί βλέπω να ψαρεύω επί μακρόν στην Τήνο του χρόνου.

Χάρης Λεμπιδάκης: Ο λόγος που μπορεί να μην ανανεώσεις με τον ΑΝΤ1, είναι μόνο το μπάτζετ της εκπομπής;

Γιώργος Λιάγκας: Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που σέβομαι πάντα και πολύ τις συνεργασίες. Εγώ στον ΑΝΤ1 έχω περάσει εξαιρετικά. Είναι σπίτι μου ο ΑΝΤ1. Και έχω άριστες σχέσεις και με την ιδιοκτησία και με τα στελέχη, γιατί έχουν περάσει και πολλά στελέχη από το σταθμό. Δεν θα έλεγα ποτέ κάτι αρνητικό για τον ΑΝΤ1. Τώρα, θα συνεχίσω, δεν θα συνεχίσω, στο βαθμό που εμπλέκονται και συζητήσεις που μπορεί να έχω με το κανάλι, δεν θα το έκανα ποτέ και δεν θα τις εξέθετα ποτέ. Και είναι σεβαστό, ακόμα και να σταματήσω, που είναι πιθανό, δεν θα βγω ποτέ να πω γιατί σταμάτησα.